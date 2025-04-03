Мир в Украине – наживка? Как Путин держит Трампа на крючке

Кремль постоянно поднимает ставки и выдвигает Трампу новые требования

Владимир Путин не исключает идею президента США Дональда Трампа относительно прекращения огня и достижения мирного соглашения по Украине, а выставляет свою цену. Он делает вид, что готов к переговорам, но заявляет Трампу, что не будет этого делать просто так и сначала требует определенных уступок.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал ведущий эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд. Он объяснил, как Путин держит Трампа на крючке.

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Эксперт напомнил: когда шли переговоры о временном прекращении огня в Черном море и "энергетическом перемирии", Путин их не отклонил, а сказал: "Прежде чем я соглашусь, мне нужны уступки финансовые, в аграрном экспорте и подобных вопросах".

— В этих уступках скрывается снятие ограничений на использование Россией системы SWIFT для перевода денег между банками и клиентами, что ей недоступно и значительно ослабляет ее экономику. Поэтому его первое требование очень существенно.

Это уступка, которую должны одобрить и Соединенные Штаты, и Европа. Поэтому реализация даже временного соглашения [о прекращении огня] чрезвычайно сложна, поскольку Россия постоянно поднимает ставки. Она каждый раз выдвигает Трампу новые требования, — говорит эксчиновник Пентагона.

Он подтвердил, что это вызывает у президента США раздражение. Это было особенно заметно на прошлых выходных, когда он открыто грозил России новыми санкциями, если она не будет более уступчивой.

— Думаю, это создает дилемму Путину. Во-первых, вряд ли он очень боится санкций. Но, во-вторых, хочет и дальше "играть" Трампом, потому что знает, что тот стремится достичь соглашения — как для собственного удовлетворения, так и для взаимовыгодного сотрудничества с Россией, — считает Джим Таунсенд.

По его мнению, Путин не хочет терять этот рычаг влияния, слишком раздражая Трампа и заставив его отойти от процесса.

— Это можно сравнить с рыбалкой: если натянуть леску слишком сильно, рыба сорвется. Теперь Путин должен решить, как действовать дальше. Согласится ли он снизить цену своего участия в переговорном процессе? Посмотрим, — подытожил американский эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал со ссылкой на NYT, что переломный момент в тактике США все ближе, ведь Путин не ответил "взаимностью" Трампу.