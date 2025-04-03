Штраф за русскую музыку – копейки. В Раде лежит новый закон, но с ним есть проблемы

Если рядом включают "русские хиты", сделать что-то можно

Столкновение в Киеве между ветераном войны и гражданской группой из-за российской музыки в очередной раз обострило вопрос запрета культурного продукта страны-агрессора. Несмотря на действующий закон, ограничивающий публичное использование русской музыки, такие случаи бывают регулярно.

"Телеграф" решил выяснить, как закон защищает (или не защищает) национальное информационное пространство Украины. Достаточный ли штраф за прослушивание музыки страны-агрессора в условиях войны? Почему законопроект об увеличении наказания уже год пылится в комитетах Верховной Рады? И что делать, когда рядом раздается "русский мир" из колонок?

Конфликты становятся более жестокими

В субботу, 29 марта, компания девушек отдыхала в беседках Голосеевского парка. Рядом – ветеран войны (из боевой бригады позже переведен в Киевский областной ТЦК и СП) и его друзья. Из колонок звучит русская музыка, а ветеран якобы просит отключить ее. А через некоторое время здесь происходит уже настоящая шумиха и драка.

— Меня — волонтера ВСУ, моего друга защитника после тяжелого ранения и его жену чуть не забили до смерти за замечания по поводу российской музыки в публичном месте, — эмоционально описывает ситуацию Марьяна Чикало, волонтер и участница конфликта со стороны ветерана.

А компания, отдыхавшая под русскую музыку, рассказывает несколько иную версию.

— Группа девушек стала жертвой нападения во время отдыха на природе. Двое мужчин сначала требовали выключить русскую музыку, на что девушки согласились. Затем один из них начал словесно унижать собравшихся, а затем схватил одну из девушек за волосы и стал бить головой о стол. От ударов она потеряла сознание, — утверждает Елизавета Омельченко, добавляя видео инцидента.

К слову, днем позже, в городе Снятын, что на Франковщине, также произошел подобный конфликт. Женщину избили за замечание выключить музыку страны-агрессорки в местном ресторане.

Дискуссии о том, кто первым спровоцировал ссору или применил силу, могут продолжаться вечно, но "Телеграф" решил напомнить о другом: штраф за воспроизведение российской музыки в общественных местах составляет от 17 до 170 гривен — иногда меньше стоимости чашки кофе.

Речь идет о части 1 статьи 155 КУоАП, которая к тому же не распространяется на гражданских граждан, просто слушающих русскую музыку в парке.Она регулирует деятельность работников торговли, общественного питания, сферы услуг и предпринимателей, нарушающих правила торговли или предоставления услуг.

Также в Украине действует закон №2310-IX, запрещающий публичное использование российской музыки в заведениях, общественном транспорте и других подобных местах. Однако ответственность за это также несут заведения и перевозчики, а не рядовые граждане, слушающие музыку в парке через колонки или наушники.

То есть вопрос о привлечении к ответственности лиц, громко слушающих музыку российских исполнителей, в настоящее время действующим законодательством полностью не урегулирован. Поэтому и конкретного количества обращений по поводу нарушения закона в использовании музыки российских исполнителей в общественных местах в открытых источниках нет. К примеру, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень часто получает такие жалобы, но они выходят за пределы его компетенции. Дело в том, что музыка сама по себе не является информационной услугой, поэтому нормы использования государства здесь не применяются.

Как дополнительно пояснил Тарас Кремень в комментарии "Телеграфу", музыкальная область регулируется законом "О культуре" частью 15, поэтому это сфера компетенций Министерства культуры и Министерства внутренних дел.

Между тем на стриминговых сервисах российская музыка наступает на пятки украинской: 26% против 39%. Каждая четвертая песня, которую слушают украинцы, — российская.

Нарушил? Проведем беседу

Следовательно, формально российская музыка в общественных местах запрещена, но как наказывать нарушителя, если это условный гражданин с колонкой в парке – непонятно. На практике наказание за воспроизведение российской музыки в общественных местах работает так же, как и запрет на курение: закон вроде бы есть, но реальные штрафы выписывают редко, да и то лишь в отдельных случаях.

— Полиция приехала, а музыку уже выключили — если доказательств и других свидетелей нет, дело грубо говоря закрыто. Для таких больше ничего не светит, кроме профилактических бесед. Если же они еще и под хмельком, то могут выписать статью 178 КУоАП "Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде", — рассказывает "Телеграфу" правоохранитель на условиях анонимности.

В отдельных случаях патрульная полиция может также составить административные протоколы по таким статьям, как "мелкое хулиганство" за нарушение правил общественного порядка ( Ст. 173 КУоАП ). Речь идет о случаях, когда человек включает музыку слишком громко, игнорирует замечания, конфликтует, провоцирует.

На вопрос журналистки о том, что делать, когда рядом громко звучит "русское", работник полиции советует сначала сделать замечание спокойно, без агрессии. Если же человек не сделал выводы, то убедить его будет сложно, но можно зафиксировать ситуацию на видео и обратиться в полицию. Сотрудники патрульной полиции в свою очередь могут провести с нарушителем профилактическую беседу. Главное не применять физическую силу – это уж точно может привести к уголовной ответственности.

— Каждый случай действительно рассматривается индивидуально. К сожалению, положения о запрете русской музыки в общественных местах очень "мутны" и нуждаются в доработке. Конечно, если гражданин дома или в автомобиле громко слушает московские песенки, привлечь его к ответственности не получится. Например, заведения общепита более уязвимы к санкциям, но штрафы за такие нарушения для владельцев маленькие. К тому же есть российская музыка, которая не подпадает под ограничение, — говорит он.

Закон № 2310-IX действительно запрещает публичное воспроизведение, трансляцию и концертную деятельность исполнителей из России, если у них есть гражданство РФ после 1991 года. Однако это означает, что классическая музыка таких как Чайковского, Прокофьева, Рахманинова может быть разрешена. Также в "белый" список попадают российские исполнители, официально отказавшиеся от российского гражданства и поддерживающие Украину. Для этого музыканты или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины. Однако в открытом доступе такого списка нет.

"Заснувший в ящике закон"

В июле 2023 депутаты пытались изменить ситуацию. На сайте Верховной Рады был размещен законопроект № 9547, предлагавший увеличить размер штрафов до 300–500 тысяч рублей (5 100–8 500 гривен). Если преступление повторится, пришлось бы заплатить уже от 1700 до 25500 гривен.

Согласно инициативе, за соблюдением правил будут следить руководители торговых заведений, общественного питания и сферы услуг. Они будут обязаны контролировать, чтобы в их помещениях не звучала музыка страны-агрессора. Соответственно, в случае нарушения будут их штрафовать, а не отдельных граждан.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту упоминают о конфликте, произошедшем прошлым летом в селе Погребы на Киевщине. Тогда посетительница караоке сделала замечания по поводу звучавшей в заведении русской музыки, за что ее насильно изгнали. После этого полиция составила административный протокол по вышеупомянутой статье 155 КУоАП. Однако в парламенте считают такое наказание недостаточным.

Среди 16 авторов законопроекта известный историк и депутат Владимир Вятрович, но его авторитета также оказалось недостаточно, чтобы продвинуть инициативу. Уже почти два года документ "пылится" в комитетах Верховной Рады.

Никто не заинтересован?

Причин, по которым усиление ответственности за российскую музыку не попадает в сессионный зал, может быть много. "Не ко времени" — классическая отговорка для непопулярных решений.

Как признается в разговоре с "Телеграфом" одна из инициаторов проекта нардепка Наталья Пипа, по крайней мере , в ближайшее время этот законопроект не имеет перспективы принятия.

Обычно законопроекты ассоциируют с первым автором документа. В этом случае инициатором законопроекта является нардеп Виктор Балога, однако, по словам народной депутатки, он зарегистрировал его скорее с популистской и рекламной целью, чем для реального принятия, поскольку сам не занимается его продвижением.

— Я поддержала идею этого законопроекта и даже являюсь одним из его авторов. Если посмотреть хронологию, то 1 августа 2023 Верховная Рада его получила, а дальше дело почти не сдвинулось. Документ только предоставили для ознакомления, после чего направили на рассмотрение не занимающегося им комитета, — говорит Пипа.

По ее словам, следует также учесть, что вопрос штрафов входит в компетенцию Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

— Возглавляет его Сергей Ионушас, а среди членов — Максим Бужанский и Григорий Мамка, которые, особенно последние двое, делают все возможное, чтобы подобные законопроекты не принимались, — считает она.

Сам член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский, в комментарии "Телеграфу" откровенно сказал, что просто не видел тот законопроект, а Виктор Балога не говорил с ним на эту тему.

— Сейчас мы активно работаем над законом, определяющим заработные платы для полицейских, а также над крупными законопроектами, в том числе по защите бизнеса и другим важным вопросам безопасности, — отмечает нардеп.

Следовательно, для того, чтобы законопроект о российской музыке имел шанс на принятие, его должен подать депутат, готовый работать над ним и продвигать его.

Как объясняет Наталья Пипа, чтобы ей начать продвигать законопроект № 9547, сначала нужно отменить действующий, после чего она или кто-либо другой из депутатов мог бы подать новый, похожий документ.

— Хотя и не исключено, что отдельные нормы проекта Балоги могут быть включены в другие законодательные инициативы. Все-таки сейчас на повестке дня есть и другие законопроекты, в частности о языке в учебных заведениях, — говорит она.

По словам нардепки, при полномасштабном вторжении приоритеты действительно изменились и языковые вопросы требуют больше внимания.

— Общество требует перемен, и мы как законодатели, конечно, должны реагировать. Но убедить правоохранительный комитет очень сложно, поскольку его члены сосредотачиваются на более сложных правоохранительных вопросах, чем штрафы, — делится политкиня. — И, честно скажу, если бы это был другой комитет, например, гуманитарной политики, то уже давно, я думаю, он был бы принят.

Напомним, Наталья Пипа и сама попала в громкую историю с российской музыкой. В июне 2023 года нардепка сделала замечание юноше, исполнявшему песни Виктора Цоя на улице. В ответ он перешел на нецензурную лексику, а Наталья вызвала полицию и написала заявление. Позже парень извинился непосредственно за ненормативную лексику в адрес Пипы, но не за песни Цоя. Суд признал подростка виновным в мелком хулиганстве, а в качестве наказания ограничился предупреждением.

В то же время, как говорит Наталья Пипа, вместо штрафов хотелось бы искать способы мотивировать людей к переменам. Что касается самих конфликтов: если возникают споры из-за российской музыки в общественных местах, она советует обращаться в полицию.

— Действительно, штрафы невелики, но они фиксируются, когда полиция составляет протокол. Это создает определенный правовой прецедент. Со временем, когда накопится критическая масса таких случаев, ужесточение санкций и увеличение штрафов в Украине может стать реальным, — заключает она.

Как добавляет в разговоре с "Телеграфом", народный депутат Георгий Мазурашу, если будет политическая воля, принять это решение можно быстро и без лишней политизации, которая обычно лишь усложняет процесс.

Напомним, что запрещение касается не только российской музыки, но и других медиапродуктов из России, а также концертов и публичных выступлений. Штрафы за нарушения в этих сферах значительно больше.

Если речь идет о распространении или демонстрации фильмов с российскими актерами, предусмотрена административно-хозяйственная ответственность, и штраф может достигать от 80 000 до 400 000 грн (от 10 до 50 минимальных зарплат. Такая ответственность касается не только масс-медиа, но и физических и юридических лиц, в частности).

Относительно организации гастролей, концертов или выступлений российских артистов в Украине, организатору грозит штраф от 400 000 до 800 000 грн (от 50 до 100 минимальных зарплат).