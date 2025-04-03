Победитель или побежденный? Как Трамп отреагирует на провал мирных переговоров по Украине

Победитель или проигравший. Как Трамп отреагирует на провал мирных переговоров по Украине

Президенту США Дональду Трампу нужно было быстрое мирное соглашение по Украине, чтобы на Пасху, 20 апреля, произошло полное прекращение огня. Однако установка для себя дедлайна в переговорах – это всегда ошибка. Потому что оппонент может использовать это против него.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал ведущий эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО (2009-2017) Джим Таунсенд. Он напомнил, что Трамп обещал заключить мирное соглашение в один день, но отступил от этих слов.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Путин хочет продолжения войны, а Трамп может выйти из переговоров: в США дали свой прогноз по Украине".

— Он пытается убедить всех, что сделает это быстро, но, по-видимому, уже понял, что это не слишком разумный шаг, — говорит американский эксперт. — Ранее Трамп говорил подобные вещи из-за внутренних предвыборных причин в США. Уже в должности он оказался в глухом углу, в который сам себя загнал, дав Путину возможность затягивать переговоры, требовать уступок и давить на Трампа, если тот хочет скорейшего результата.

По мнению Джима Таунсенда, президент США может искать повод сказать: "Россия не заинтересована в мире, она не сотрудничает, я выхожу из этого" — и обратится к Европе со словами: "Украина теперь — полностью ваше дело".

— Он может так поступить, но это заставит его выглядеть лузером, а мы знаем, Трамп не любит этого. Он хочет выглядеть победителем. Так что, наоборот, может решить удвоить усилия и начать давить на Путина. И тогда возникает проблема для Путина: рискует ли он потерять свою "рыбу на крючке", или просто говорит: "Я не буду играть в эту игру" и тоже выходит [из переговоров], — говорит эксчиновник Пентагона.

По его словам, если Трамп постарается ускорить процесс, это лишь даст Путину больше рычагов влияния, и увеличит для президента США риск выглядеть бо́льшим лузером.

— Поэтому увидим, как эти двое будут "перекидывать мяч" друг другу, как в теннисе, — подытожил Джим Таунсенд.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Путин держит Трампа на крючке.