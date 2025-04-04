Церковный праздник 4 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не быть одинокими целый год

Узнайте, почему в этот день лучше не рыбачить

В эту пятницу православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Иосифа Песнописца. До перехода на новоюлианский церковный календарь, этот день приходился на 16 апреля.

Преподобный Иосиф родился в христианской семье. В возрасте 15 лет он поступил в монастырь, где отличился трудолюбием и смирением. Впоследствии его посвятили в сан пресвитера.

За свою деятельность Иосиф подвергся преследованиям и был заключен на остров Крит, где провел 6 лет. Когда вернулся в Константинополь, продолжил свою деятельность и создал более 300 церковных гимнов.

Традиции и приметы 4 апреля

Когда-то верили, что сны, которые увидели в ночь на 4 апреля, могут сбыться в течение 12 дней. Поэтому такие сны следует запоминать, но не рассказывать о них другим.

солнечный и ясный день – таким же будет и лето;

утром дождь — ждите дождливое лето;

кора на деревьях потрескалась — будет хорошая погода;

прилетели птицы из теплых стран, но не поют – скоро будут морозы.

Фото: freepik

Что нельзя делать 4 апреля

начинать новые дела – они не приведут к успеху;

оскорблять животных и птиц — будете одинокими круглый год;

рыбачить — так можно принести бедность в свой дом;

одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи — это приведет к финансовым потерям.

Именины 4 апреля

В этот день именины отмечают Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Федор, Адриан, Вениамин, Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия и Мария.

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