Масштаб наступления пока неизвестен

Украинские силы проводят операции на территории России, в частности, в Белгородской и Курской областях. Генерал Кристофер Каволи заявил, что в настоящее время на территории РФ находится украинская военная группировка.

Об этом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе сообщил во время ответа на вопрос о ситуации на поле боя. По его словам, еще прошлым летом украинские войска продвинулись в Курскую область и захватили значительную ее часть.

Кристофер Каволи

В ответ российская армия даже привлекла северокорейских военных, чтобы вытеснить ВСУ, и ставила цель полностью выбить украинцев до конца сентября 2024 года. Однако украинские подразделения по-прежнему удерживают часть территории Курщины, закрепившись на выгодных позициях.

Несколько недель назад украинцы совершили новую атаку — на этот раз уже в Белгородской области. По словам Каволи, силы ВСУ продвинулись и в этом направлении, хотя точный масштаб наступления пока не уточняется. Он подтвердил, что на севере приграничья продолжаются активные боевые действия, и ситуация меняется постоянно.

"Украинцы сегодня остаются на Курщине. Существует значительная сила, которая удерживает уменьшенную, но значительную часть земли внутри России. Они держатся на очень хорошей оборонной территории", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне готовятся наступать на нескольких направлениях. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек.