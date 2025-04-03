Россияне готовятся наступать на нескольких направлениях: Палиса сделал ряд важных заявлений

Россия нарушает режим прекращения огня: в ОПУ рассказали об атаках и наращивании войск.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина считает действующими договоренности о прекращении огня, однако Россия регулярно нарушает их, атакуя критическую инфраструктуру.

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 2 апреля, передает "Суспильне".

Украина не передавала США точные координаты критических объектов

Палиса подчеркнул, что Украина не передавала США списки инфраструктурных объектов, обстрел которых Россией считался нарушением режима прекращения огня.

"Речь идет об определении инфраструктурных объектов, которые для нас критически важны. Однако ни при каких обстоятельствах координаты или полные списки объектов критической инфраструктуры никому не передаются. Это противоречит логике и здравому смыслу — вы же сами понимаете. Только критерии объектов", — пояснил представитель ОПУ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские силы соблюдают так называемое "энергетическое перемирие". В то же время, по данным Генштаба, российские пропагандистские ресурсы распространяют фейки о якобы ударах Украины по энергетическим объектам в РФ и временно оккупированных территориях.

РФ наращивает военную группировку на 150 тысяч человек

Павел Палиса также сообщил, что российская армия продолжает подготовку к активизации боевых действий и планирует существенно увеличить свою численность.

"По имеющейся информации, в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Условно это эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий", – отметил он.

По словам представителя ОПУ, проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет и они активно формируют новые подразделения. Однако одновременно ввести в бой такие силы они не могут.

"Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они постараются максимально давить на тех направлениях, где это возможно", — пояснил Палиса.

DeepStateMAP: линия фронта на 3 апреля 2025 года

Россия продолжает наступление, несмотря на переговоры

По его словам, российское командование ведет консультации по прекращению огня, однако реально заинтересовано в этом только по морскому направлению. На суше же россияне пытаются постепенно продвигаться, неся при этом значительные потери.

"На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но и мы контратакуем и также достигаем результатов", — добавил Палиса.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что РФ готовится к новому наступлению на 1000-километровом фронте. Ожидается, что это часть стратегии Кремля для усиления переговорных позиций.

Украина и партнеры продолжают мониторить ситуацию

По данным украинской разведки, в течение последней декады марта РФ неоднократно атаковала объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях. Несмотря на это, Украина придерживается условий перемирия и продолжает координировать действия с международными партнерами.

Ранее Телеграф писал о том, что армия России якобы наращивает численность войск и восполняет свои потери быстрее, чем рассчитывали аналитики. Она также обновляет боевую технику и снаряды. Такое заявление сделал верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.