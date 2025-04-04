Даже до 6 тысяч не дотянет? Какая может быть пенсия у кассира в 2025 году

Выплата рассчитана за 30-35 лет стажа

С приближением пенсионного возраста многих начинает интересовать вопрос суммы их будущих выплат от государства. К примеру, сколько будет получать кассир АТБ или другого супермаркета, проработав там длительное время.

"Телеграф" решил подсчитать вероятную сумму будущей пенсии для кассиров из АТБ, использовав специальный калькулятор. Заметим, что размер пенсионных выплат в Украине колеблется в зависимости от количества страхового стажа, возраста выхода на пенсию и заработной платы. Соответственно, чем больше доход, тем выше будет пенсия.

Анализируя рынок труда, можно сделать вывод, что средняя зарплата кассира АТБ по Украине в 2025 году составляет примерно 15 тысяч грн. Однако в каждом городе и области эта сумма может быть выше или ниже. К тому же не следует забывать о дополнительных изменениях и премиях.

Если женщина, работавшая в АТБ кассиром в течение 30 лет, выйдет на пенсию в 60, она будет получать от государства ежемесячно примерно по 4 930 грн.

Если же кассиром работал мужчина, получавший зарплату в среднем в 15 тысяч грн, он будет получать 5 751 грн. И это за полный стаж работы в 35 лет.

Заметим, что эта цифра приблизительна и может изменяться от уровня зарплаты и смены работы или получения повышения. Также эта пенсия рассчитана без учета льготных категорий населения, а именно, ветеранов войны, детей войны, лиц, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сможете ли вы получать пенсию в 10 тысяч, если имеете минимальный стаж в 2025 году.