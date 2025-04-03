У переговорщика Путина в Киеве живет отец-ученый: почему он залег на дно и где засветился с сыном

По крайней мере, несколько гектаров земли под Киевом в собственности Дмитриева-старшего

Личность Кирилла Дмитриева – гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, представляющего сейчас страну-агрессора на переговорах с американцами – находится в центре внимания. Но незлым тихим словом вспоминают его в Украине не только из-за этого, но и из-за жилищной аферы, которую он пытался провернуть у себя на родине – в Киеве. Здесь в столице по-прежнему живет и работает отец переговорщика Путина – известный ученый, ему же принадлежит несколько земельных участков на территории области.

Об украинских корнях Кирилла Дмитриева, который возглавляет с 2011 года РФПИ и является спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству, медиа упомянули из-за его активного участия в переговорном процессе. В частности, на этой неделе в Вашингтоне у него была встреча со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом.

Родился и вырос Дмитриев в Киеве, но в 90-х поехал учиться в Америку, вдохновившись визитом в его семью гостей из-за океана в рамках программы "гражданской дипломатии". Но после окончания Стэнфорда решил строить карьеру в России (хотя и впоследствии осуществлял камбэк на родину, отметившись в строительном скандале – Авт. ), при том, что его отец – Александр Петрович – на тот момент уже был известной фигурой в биофизике в Украине, имел научную степень доктора биологических наук (защитил диссертацию в 1989 году в Московском госуниверситете имени Михаила Ломоносова) и в тот момент начал работать в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины.

В сети можно найти лишь несколько фото Дмитриева-старшего и те из официальных страниц

Трудится Дмитриев-старший, которому сейчас 77 лет, в этом научном заведении до сих пор, на странице Института отмечено, что Александр Петрович является главным научным сотрудником Лаборатории иммунитета растений. Но по указанному контактному телефону "Телеграфу" сообщили, что в настоящее время Дмитриев находится в отпуске за свой счет, и как долго он продлится, неизвестно. Аналогичный ответ получали журналисты других изданий еще в конце февраля. То есть создается впечатление, что отдохнуть Дмитриев-старший решил как раз в момент всплеска переговорной карьеры сына, ведь впервые публично в такой роли Кирилл Александрович выступил в середине февраля. Тогда произошел обмен американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника.

Научную деятельность Дмитриев-старший начался еще в советское время

По информации из открытых источников, а именно базы данных Skopus, в прошлом году Александр Петрович в соавторстве с коллегами публиковал несколько научных статей как в специализированных украинских, так и иностранных изданиях. Более ранние публикации также представлены в его научных профилях на других тематических платформах. В частности, Дмитриев исследовал фитоалексины (антибактериальные и противогрибковые вещества, производимые растениями в ответ на инфицирование патогенами) и их роль в устойчивости растений; механизмы повреждения и защиты растений от УФ-В радиации; установил закономерности влияния малых доз хронического облучения на иммунный потенциал растений и т.п. Кроме того, на счету Александра Петровича многолетняя преподавательская деятельность в стенах Киевского нацуниверситета имени Тараса Шевченко, он неоднократно выступал на конференциях за рубежом.

При этом Александр Дмитриев вроде бы находится в составе научного совета Российской академии наук по радиобиологии в статусе ассоциированного члена (от стран СНГ). По крайней мере соответствующая запись находится на сайте вражеского научного учреждения, где указано, что последние изменения в нее вносились в марте 2023 года.

На сайте РАН Дмитриев-старший до сих пор указан как член научного совета по радиобиологии

О жизни вне науки Дмитриева-старшего мало что известно. Даже фото на официальных сайтах используется всего несколько: одно, сделанное в молодом возрасте, еще два – в зрелом, отличаются они лишь деталями одежды. По данным канала ТСН, ранее Александр Петрович с семьей жил на столичном Печерске, но сейчас появляется там якобы дважды в год, чтобы убедиться, в каком состоянии квартира. При этом в Госреестрах отсутствует информация о недвижимости в столице, которая принадлежала бы ученому. За то, очевидно, ему принадлежит земельный участок площадью 2,59 га с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозпостроек и сооружений (приусадебный участок) в селе Березовка Макаровского района. Правда, она находится под арестом.

В селе под Киевом у Дмитриева-старшего есть один участок, но он под арестом

Нашелся и другой интересный момент. В нескольких записях, датированных августом 2009 года, в Государственных реестрах отец и сын Дмитрии упоминаются вместе. В частности, речь идет об обременении недвижимого имущества, то есть юридическом ограничении права собственника распоряжаться или пользоваться имуществом. В перечне четыре земельных участка – один площадью 1,0334 га, второй – 1,1380 га, третий – 2,4565 га, четвертый – 1,9872 га. Все расположены на территории того же села Березовка Макаровского района Киевской области, что и предыдущий участок. Здесь владельцем также указан Александр Петрович, а с заявлением о наложении запрета – его сын Кирилл Александрович на основании договора ипотеки.

В реестре за Дмитриевым старшим — четыре участка, правда с обременениями

Именно в этом населенном пункте строился коттеджный городок "Олимпик-Парк" (сейчас называется Новая Березовка). Продажей здесь приусадебных участков, на которых должны были возводить жилье, занимались в 2008 году "Девелоперская компания "Европа" и ООО "Траверз-Буд". По информации Олега Хаврука, который создал общественную организацию по защите прав жителей поселка, с потенциальными вкладчиками в начале проекта встречался лично один из его инициаторов, тот же Кирилл Дмитриев. На тот момент он был управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity и сообщал желающим получить жилье под Киевом, что ему принадлежит треть проекта "Олимпик-Парк". Хаврук также отмечал, что гектары земли, на которых планировалось строительство, оформлялись на отца Кирилла – Александра Петровича. А также на Николая Лагуна, который на тот момент был владельцем "Дельта банка". В общей сложности речь могла идти о 290 гектарах.

По крайней мере, сейчас можно подтвердить "причастность" Дмитриева-старшего в общей сложности к 9,2 га земли в Березовке. Кстати, те же 4 участка, по которым установлены обременения на основании обращения сына ученого, фигурировали в гражданском деле. Его рассматривал в 2012 году Печерский районный суд. Киев. Из постановления следует, что эта земля была продана, новый владелец деньги уплатил, но впоследствии дал заднюю. А именно хотел, чтобы договор был признан недействительным, а средства за сделку с добавлением определенной суммы в качестве моральной компенсации были возвращены. Но какое решение было принято по этим объектам недвижимости, пока неизвестно.

Земельные участки Дмитриева-старшего были предметом судебного разбирательства

По данным медиа, это был лишь один из нескольких исков, которые подавали обманутые вкладчики, ведь большинство из них вложили деньги, в значительном количестве кредитные, и не получили обещанные коттеджи. Из 1090 запланированных была построена только сотня, а до инфраструктуры руки у застройщика так и не дошли. Например, в базе Опендатабот содержится определение Макаровского районного суда Киевской области о признании недействительными сделок с землей, в которых фигурирует ООО "Траверз-Буд". Также эта фирма вместе с "лицом 2", которое зовут Александр Петрович (равно как Дмитриева-старшего), фигурирует еще в одном судебном деле о признании договоров купли-продажи недействительными.

Таким образом получается, что кроме научной деятельности Дмитриев-старший вероятно имел отношение к сделкам сына, который впоследствии уехал в Россию и дистанцировался от скандального проекта с застройкой, а сейчас нашел себя как переговорщик.

Как сообщал "Телеграф", в администрации Трампа настаивают, что достижение договоренности по прекращению огня требует компромисса как со стороны Украины, так и России, пока американцы недовольны позицией обеих сторон.