У переговорщика Путина в Киеве живет отец-ученый: почему он залег на дно и где засветился с сыном
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По крайней мере, несколько гектаров земли под Киевом в собственности Дмитриева-старшего
Личность Кирилла Дмитриева – гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, представляющего сейчас страну-агрессора на переговорах с американцами – находится в центре внимания. Но незлым тихим словом вспоминают его в Украине не только из-за этого, но и из-за жилищной аферы, которую он пытался провернуть у себя на родине – в Киеве. Здесь в столице по-прежнему живет и работает отец переговорщика Путина – известный ученый, ему же принадлежит несколько земельных участков на территории области.
Об украинских корнях Кирилла Дмитриева, который возглавляет с 2011 года РФПИ и является спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству, медиа упомянули из-за его активного участия в переговорном процессе. В частности, на этой неделе в Вашингтоне у него была встреча со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом.
Родился и вырос Дмитриев в Киеве, но в 90-х поехал учиться в Америку, вдохновившись визитом в его семью гостей из-за океана в рамках программы "гражданской дипломатии". Но после окончания Стэнфорда решил строить карьеру в России (хотя и впоследствии осуществлял камбэк на родину, отметившись в строительном скандале – Авт. ), при том, что его отец – Александр Петрович – на тот момент уже был известной фигурой в биофизике в Украине, имел научную степень доктора биологических наук (защитил диссертацию в 1989 году в Московском госуниверситете имени Михаила Ломоносова) и в тот момент начал работать в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины.
Трудится Дмитриев-старший, которому сейчас 77 лет, в этом научном заведении до сих пор, на странице Института отмечено, что Александр Петрович является главным научным сотрудником Лаборатории иммунитета растений. Но по указанному контактному телефону "Телеграфу" сообщили, что в настоящее время Дмитриев находится в отпуске за свой счет, и как долго он продлится, неизвестно. Аналогичный ответ получали журналисты других изданий еще в конце февраля. То есть создается впечатление, что отдохнуть Дмитриев-старший решил как раз в момент всплеска переговорной карьеры сына, ведь впервые публично в такой роли Кирилл Александрович выступил в середине февраля. Тогда произошел обмен американца Марка Фогеля на россиянина Александра Винника.
По информации из открытых источников, а именно базы данных Skopus, в прошлом году Александр Петрович в соавторстве с коллегами публиковал несколько научных статей как в специализированных украинских, так и иностранных изданиях. Более ранние публикации также представлены в его научных профилях на других тематических платформах. В частности, Дмитриев исследовал фитоалексины (антибактериальные и противогрибковые вещества, производимые растениями в ответ на инфицирование патогенами) и их роль в устойчивости растений; механизмы повреждения и защиты растений от УФ-В радиации; установил закономерности влияния малых доз хронического облучения на иммунный потенциал растений и т.п. Кроме того, на счету Александра Петровича многолетняя преподавательская деятельность в стенах Киевского нацуниверситета имени Тараса Шевченко, он неоднократно выступал на конференциях за рубежом.
При этом Александр Дмитриев вроде бы находится в составе научного совета Российской академии наук по радиобиологии в статусе ассоциированного члена (от стран СНГ). По крайней мере соответствующая запись находится на сайте вражеского научного учреждения, где указано, что последние изменения в нее вносились в марте 2023 года.
О жизни вне науки Дмитриева-старшего мало что известно. Даже фото на официальных сайтах используется всего несколько: одно, сделанное в молодом возрасте, еще два – в зрелом, отличаются они лишь деталями одежды. По данным канала ТСН, ранее Александр Петрович с семьей жил на столичном Печерске, но сейчас появляется там якобы дважды в год, чтобы убедиться, в каком состоянии квартира. При этом в Госреестрах отсутствует информация о недвижимости в столице, которая принадлежала бы ученому. За то, очевидно, ему принадлежит земельный участок площадью 2,59 га с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома, хозпостроек и сооружений (приусадебный участок) в селе Березовка Макаровского района. Правда, она находится под арестом.
Нашелся и другой интересный момент. В нескольких записях, датированных августом 2009 года, в Государственных реестрах отец и сын Дмитрии упоминаются вместе. В частности, речь идет об обременении недвижимого имущества, то есть юридическом ограничении права собственника распоряжаться или пользоваться имуществом. В перечне четыре земельных участка – один площадью 1,0334 га, второй – 1,1380 га, третий – 2,4565 га, четвертый – 1,9872 га. Все расположены на территории того же села Березовка Макаровского района Киевской области, что и предыдущий участок. Здесь владельцем также указан Александр Петрович, а с заявлением о наложении запрета – его сын Кирилл Александрович на основании договора ипотеки.
Именно в этом населенном пункте строился коттеджный городок "Олимпик-Парк" (сейчас называется Новая Березовка). Продажей здесь приусадебных участков, на которых должны были возводить жилье, занимались в 2008 году "Девелоперская компания "Европа" и ООО "Траверз-Буд". По информации Олега Хаврука, который создал общественную организацию по защите прав жителей поселка, с потенциальными вкладчиками в начале проекта встречался лично один из его инициаторов, тот же Кирилл Дмитриев. На тот момент он был управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity и сообщал желающим получить жилье под Киевом, что ему принадлежит треть проекта "Олимпик-Парк". Хаврук также отмечал, что гектары земли, на которых планировалось строительство, оформлялись на отца Кирилла – Александра Петровича. А также на Николая Лагуна, который на тот момент был владельцем "Дельта банка". В общей сложности речь могла идти о 290 гектарах.
По крайней мере, сейчас можно подтвердить "причастность" Дмитриева-старшего в общей сложности к 9,2 га земли в Березовке. Кстати, те же 4 участка, по которым установлены обременения на основании обращения сына ученого, фигурировали в гражданском деле. Его рассматривал в 2012 году Печерский районный суд. Киев. Из постановления следует, что эта земля была продана, новый владелец деньги уплатил, но впоследствии дал заднюю. А именно хотел, чтобы договор был признан недействительным, а средства за сделку с добавлением определенной суммы в качестве моральной компенсации были возвращены. Но какое решение было принято по этим объектам недвижимости, пока неизвестно.
По данным медиа, это был лишь один из нескольких исков, которые подавали обманутые вкладчики, ведь большинство из них вложили деньги, в значительном количестве кредитные, и не получили обещанные коттеджи. Из 1090 запланированных была построена только сотня, а до инфраструктуры руки у застройщика так и не дошли. Например, в базе Опендатабот содержится определение Макаровского районного суда Киевской области о признании недействительными сделок с землей, в которых фигурирует ООО "Траверз-Буд". Также эта фирма вместе с "лицом 2", которое зовут Александр Петрович (равно как Дмитриева-старшего), фигурирует еще в одном судебном деле о признании договоров купли-продажи недействительными.
Таким образом получается, что кроме научной деятельности Дмитриев-старший вероятно имел отношение к сделкам сына, который впоследствии уехал в Россию и дистанцировался от скандального проекта с застройкой, а сейчас нашел себя как переговорщик.
Как сообщал "Телеграф", в администрации Трампа настаивают, что достижение договоренности по прекращению огня требует компромисса как со стороны Украины, так и России, пока американцы недовольны позицией обеих сторон.