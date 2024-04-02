За украинцами будут везде следить с помощью камер? Интервью замглавы МВД о "цифровом ГУЛАГе" и границе приватности

Людей беспокоит сам факт того, что их снимают, но добропорядочному гражданину нечего бояться

В Украине планируют внедрить Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, которая охватит наблюдением всю страну на разных уровнях. Соответствующий законопроект вызвал у украинцев определенное возмущение: "Не хочу жить по сюжету в книге Оруэлла "1984", чтобы за мной постоянно следили".

Как будет выглядеть на практике, зачем создается и когда будет внедрена эта система, рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. Также среди важного – об использовании российского софта и опасности попадания под зоркий глаз ФСБ.

Люди должны чувствовать себя в безопасности

— На какой стадии рассмотрения сейчас находится законопроект о Единой системе видеомониторинга?

— Законопроект сейчас находится на внешнем согласовании всех заинтересованных министерств, центральных органов исполнительной власти — все они дают свои предложения.

Законопроект больше рамочный, но очень чувствительный, так как касается сфер, в которых задействованы и правоохранительные ведомства, и областные военные администрации, и частный сектор. Потому, думаю, будет очень много обсуждений и дискуссий.

— Какие моменты наиболее чувствительны и дискуссионны?

— В первую очередь это вопрос приватной информации, персональных данных. Люди не хотят, чтобы их фотографии, метаданные хранились. Поэтому мы должны определить эту границу приватности, согласовать с обществом.

— Такое нежелание людей вполне логично. А какова собственно цель создания Единой системы видеомониторинга?

— Это делается не для того, чтобы создать "цифровой ГУЛАГ", повторять Оруэлла с мониторами (имеется в виду роман-антиутопия английского писателя Джорджа Оруэлла "1984", в котором тоталитарные власти контролируют каждое действие гражданина через установленные повсюду мониторы. — Авт.), а исключительно для того, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, а тот, кто планирует совершить преступление, понимал, что у правоохранителей есть весь инструментарий, чтобы зафиксировать, идентифицировать и привлечь к ответственности правонарушителя.

Граждан беспокоит сам факт того, что их снимают

— Также существует вероятность, что приватные данные человека попадут в руки злоумышленника и навредят репутационно или еще каким-то образом….

— А здесь мы уже говорим о безопасности данных, которые будут храниться.

— Собственно, именно это, наверное, беспокоит людей?

— Нет. На самом деле это не беспокоит граждан. Их беспокоит сам факт того, что их снимают. Но я считаю, что добропорядочному гражданину нечего бояться.

Мне совершенно не стыдно попадать в поле зрения камер видеонаблюдения, когда я за рулем или в магазине. Я осознаю важность, понимаю, принимаю это — нет никаких проблем.

Возникают проблемы у тех, кому есть что скрывать.

— Может, кому-то дискомфортно, когда за ним следят?

— Считаю, что это только повод – тема дискомфорта и переживаний о своей персональной информации и личной жизни. Уверен, что в таких случаях вмешательства в частную жизнь нет.

Объясню почему. Сегодня в Нацполиции, которая является крупнейшим пользователем информации камер видеомониторинга, ежемесячно проводятся проверки правоохранителей, имеющих доступ к данным.

"Лично мне не стыдно попадать в поле зрения камер видеонаблюдения. Возникают проблемы у тех, кому есть что скрывать", - говорит Леонид Тимченко

Наблюдение за наблюдающими

— То есть проверяется, что именно проверял правоохранитель?

— Именно так, в каких объемах и для чего страж порядка собирал информацию. Если мы говорим о расследовании уголовных правонарушений, о сборе аналитики из определенных мест возможного появления диверсионно-разведывательных групп, например, то это должно быть должным образом юридически обоснованно. Если правоохранитель с доступом к информации с рабочего места получает ее – нет нарушения.

Но если мы понимаем, что сотрудник собирает информацию, передает ее третьим лицам, продает или от него кто-то требует эту информацию, то такой правоохранитель привлекается к ответственности — от дисциплинарной до уголовной.

— Такого правоохранителя легко установить?

— Конечно, каждое действие, которое происходит в таких системах, логинится, — кто, в какое время просматривал, с какого рабочего места, что именно искал. IP-адрес четко определен.

Три уровня и необходимое количество камер

— Давайте визуализируем, как система видеонаблюдения будет выглядеть?

— Сегодня в Украине есть около 40 тысяч камер видеонаблюдения, объединенных в единую интеграционную платформу Нацполиции.

Наше видение, и это прописано в проекте закона, что должно быть три уровня. Первый будет в ситуационном центре МВД, к нему будут подключены все камеры видеомониторинга, находящиеся в местах общего пользования, на автодорогах. В дальнейшем мы планируем оборудовать камерами видеомониторинга учебные заведения и места, где собирается большое количество детей, спортивные клубы, например.

Любое скопление людей должно быть под контролем видеокамер, чтобы можно было вернуться к определенной дате и просмотреть, что именно происходило на том или ином участке, охваченном камерой наблюдения.

Второй уровень – это региональный, который сегодня находится на уровне военных администраций. Третий — это системы "Безопасный город", "Безопасная община".

Далее мы будем предлагать приобщаться частным предприятиям, владельцам автозаправочных станций, чтобы каждое место, где находится большое количество наших граждан или автотранспорта, было охвачено камерами видеомониторинга.

Доступ к камерам наблюдения должен быть у Нацполиции и у других правоохранительных ведомств.

Леонид Тимченко: "В Украине есть около 40 тысяч камер видеомониторинга, но этого недостаточно"

— Сколько планируется установить камер? По крайней мере, порядок цифр?

— О цифрах и даже их порядке сложно говорить. Мы сравнивали, сколько видеокамер в странах Европы, США. Точно могу сказать, что то количество, которое есть у нас сегодня, недостаточно. Сколько должно быть – сомневаюсь, что цифра, которую я назову, будет соответствовать прогнозируемой.

Но могу сказать, что сегодня количество 40 тысяч камер видеомониторинга – это примерно треть минимальной потребности. Однако динамика внедрения дополнительных камер будет зависеть от ситуации безопасности и финансирования.

Контроль защиты системы – СБУ и Госспецсвязи

— Обсуждается ли сейчас, каким образом обеспечить защиту этой системы не только от незаконного использования правоохранителями, а в целом?

— По вопросам защиты нам поступают рекомендации, замечания от Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Так, нынешняя редакция законопроекта предусматривает, что меры государственного контроля за состоянием защиты информации в системах видеомониторинга будут осуществляться Госспецсвязи и СБУ.

Скандал с российским софтом

— Несколько месяцев назад журналистское расследование установило, что на имеющихся в Украине камерах видеонаблюдения установлено программное обеспечение российского производства TRASSIR. То есть спецслужбы РФ годами могли получать видео с тысяч камер наблюдения по всей Украине. МВД провело свою проверку, установило, что информация с камер, которыми пользуется МВД, попасть к врагу не могла. Вы знаете, проводились ли такие проверки в других ведомствах и структурах?

— Мне сложно говорить о других структурах. Но уверен, что все провели такие проверки, потому что расследование было достаточно актуальным и важным.

— В системе видеомониторинга может использоваться российское программное обеспечение?

— Однозначно – нет.

— А китайское?

— Значительное количество систем уже приобретено и работает на территории областей и городов. В основном, из-за того, что китайское программное обеспечение было широко доступным и привлекательным по стоимости, сегодня очень большое количество именно китайского софта. Но есть рекомендации по информационной безопасности подразделений Госспецсвязи. Эти рекомендации относятся к паролям, логинам, порядку доступа, проверке и сохранению логов и являются обязательными для выполнения.

Также многое зависит от ответственности пользователей и человеческого фактора: надежные логин-пароль, опытный администратор, осведомленность об ответственности за свои действия. Все органы системы МВД соблюдают эти рекомендации и условия.

— Частный сектор использует российский софт?

— Мы не сможем контролировать частный сектор. Надеюсь, все всё уже и так понимают.

— Обязан ли частный сектор предоставлять правоохранителям информацию со своих камер?

— Они всегда могут сказать, что у них не хранится информация, есть просто онлайн-картинка.

Именно поэтому законопроект предполагает, что будет обязательно сохранение информации с камер хотя бы минимальный период времени.

То, что будет после Победы, станет вызовом для правоохранителей

— Когда Единая система видеомониторинга заработает? Можно ли во временных промежутках это как-то очертить?

— Во временных промежутках я смогу сказать только после того, как будет принят закон. Без закона сложно двигаться вперед – у нас пока очень мало нормативно-правовых оснований, чтобы заводить большее количество субъектов, пользователей и владельцев систем в Единую платформу.

В МВД очень хорошо понимают, что будет происходить в нашей стране после Победы. Никто не сомневается, что победа будет, но то, что мы получим после нее, не должно стать вызовом для правоохранительной системы.

Уже сейчас следует признать, что появляется больше возможностей для появления огнестрельного оружия в общественных местах, увеличивается процент людей, имеющих опыт боевых действий и получивших разного рода травмы. Есть граждане, которые находятся в длительном стрессе, употребляют алкоголь и наркотики. Эти люди должны знать, что их возможные противоправные действия будут зафиксированы на камеру и обязательно наступит ответственность.

— То есть это больше проект на будущее?

— Да, он является составляющей концепции "Безопасной среды".

Легкомысленных блогеров стало меньше

— Много ли сейчас любителей вести онлайн-трансляции, блогеров, беспечно демонстрирующих то, что врагу знать не надо?

— Сейчас легкомысленных пользователей, желающих что-то транслировать значительно уменьшилось. А остающиеся – единичные случаи, их устанавливают и привлекают к ответственности.

Доказать злой умысел, работу конкретного блогера именно на врага – это сложная работа СБУ по документированию и ведению следствия.

В большинстве случаев это просто легкомыслие, желание набрать популярность. Сейчас, когда большое количество блогеров привлечены к ответственности, они уже хорошо понимают последствия такой популярности и распространения их контента.

В целом же каждый украинец должен осознавать, что все мы сегодня, к сожалению, живем в войне, учитывать риски и понимать возможные последствия своих действий.