"Фактически убивают Украину": Стивен Кинг подверг жесткой критике республиканцев за задержку помощи для Киева

Кинг поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения

Известный американский писатель Стивен Кинг, неоднократно поддерживавший Украину на международной арене, вновь высказался в пользу нашей страны. В этот раз Кинг жестко проехался по Палате представителей США, затягивающих с голосованием по помощи Украины.

Соответствующее сообщение Кинг сделал в своем X (Twitter). Несостоятельность радикальных республиканцев проголосовать за выделение помощи США писатель назвал "убийством Украины".

"Радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают Украину. Как сказал один консервативный комментатор-республиканец, "Путин, видимо, щиплет себя", — говорится в сообщении Кинга.

Заметим, что культовый писатель, автор легендарных бестселлеров Стивен Кинг, поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Буквально на 10-й день вторжения Кинг заявил о том, что идет с российского рынка и больше не будет заключать новые контракты с изданиями РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-террористки России в независимую Украину.