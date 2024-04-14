"Фактично вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розкритикував республіканців за затримку допомоги для Києва

Кінг підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення

Відомий американський письменник Стівен Кінг, який неодноразово підтримував Україну на міжнародній арені, знову висловився на користь нашої країни. Цього разу Кінг жорстко проїхався по Палаті представників США, які затягують з голосуванням по допомозі Україні.

Відповідний допис Кінг зробив у своєму X (Twitter). Неспроможність радикальних республіканців проголосувати за виділення допомоги США, письменник назвав "вбивством України".

"Радикальні республіканці в Палаті представників фактично вбивають Україну. Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, "Путін, мабуть, щипає себе", — йдеться у повідомленні Кінга.

Зауважимо, що культовий письменник, автор легендарних бестселерів Стівен Кінг підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення. Буквально на 10-й день вторгнення, Кінг заявив про те, що йде з російського ринку і більше не буде укладати нові контракти з виданнями РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-терористки Росії в незалежну Україну.