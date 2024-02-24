Роберт Де Ниро, Кэтрин Винник, Пьер Ришар и другие звезды поддержали украинцев в годовщину вторжения России (видео)

Посла UNITED24 обратились к украинцам в тяжелое время

Более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-террористки России в независимую Украину. Именно на сегодня, 24 февраля 2024 года, длится 731 день войны.

Обращение знаменитостей было опубликовано на официальных страницах UNITED24 в соцсетях. Среди актеров, певцов, спортсменов и других известных и влиятельных людей — Роберт Де Ниро, Катрин Денев, группа Imagine Dragons, Кэтрин Винник, Боно, Хиллари Свенк, Вигго Мортенсен, Бернар-Анри Леви, Эмма Томпсон, Стивен Фрай, Пьер Ришар, Лев Шрайбер, Марк Стронг, Ричард Брэнсон, Миша Коллинз и другие.

Записывали видеообращение к украинцам звезды из разных уголков мира — Нью-Йорка, Парижа, Лос-Анджелеса, Лондона. "Украина защищает не только себя, но и Европу и Запад в целом", — отметил французский философ, писатель, политический журналист Бернар-Анри Леви.

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не остался в стороне в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и также обратился к украинцам. Он поблагодарил всех, кто борется за нашу страну, или помогает приближать победу другим способом.