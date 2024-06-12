"Волк"-огнеборец и ласковый "Монстр": как спецтехника спасателей борется с последствиями вражеских атак

Полтавские ГСЧСники показали уникальную технику, которой в Украине — считаные единицы

В условиях широкомасштабной войны с РФ украинские спасатели в основном привлечены к ликвидации последствий, связанных с действиями оккупантов. Они тушат пожары на объектах критической и жилой инфраструктуры, разбирают завалы, разминируют территории, эвакуируют людей из опасных мест…

Успешную работу спасателей обеспечивает новейшая техника, появившаяся в их распоряжении в последние несколько лет. Что именно используют бойцы ГСЧС, рассказывает "Телеграф".

Робот огня не боится

Возможности техники Управление ГСЧС Украины в Полтавской области показало на одном из полигонов. А через несколько часов после этого спасатели применили технику в реальных условиях — для ликвидации последствий ракетного удара по окраине Полтавы. Туда сразу была отправлена пожарная автоцистерна на базе автомобиля Ford, оснащенная оборудованием для тушения возгораний, работ при ДТП, разборе завалов.

Пожарная машина

На масштабные пожары, когда существует опасность взрыва либо обрушения конструкций, угроза жизни самих спасателей, ГСЧСники берут тактического робота Magirus Wolf R1.

"Волк" — тактический робот Magirus Wolf R1

Как рассказал начальник спасательного отделения Александр Кот, для подачи воды "Волка" подключают к автоцистерне, дальше он сам прокладывает дорогу и тянет рукава. Может проникать в огонь (как на открытых территориях, так и в закрытых помещениях) на расстояние до 150 метров и до 500 – если его оборудовать видеокамерой. Выдерживает температуру 1000°C, а если накрыть специальным чехлом, то и больше. Робот оборудован двумя аккумуляторами, что позволяет ему непрерывно работать четыре часа подряд. За одну минуту выливает 2000 литров воды (струя бьет на 65 метров), а при необходимости – пену.

В Украине всего пять таких "Волков". Поэтому полтавских пожарных привлекают к ликвидации чрезвычайных ситуаций также в Харьковской, Сумской, Херсонской и Днепропетровской областях. Последние выезды спасателей были после прилетов в Кременчуге и Полтавском районе.

Перед тушением сложных пожаров или разминированием спасатели проводят аэроразведку, поднимая в небо профессиональный квадрокоптер.

Квадрокоптер проводит аэроразведку

Продемонстрировали спасатели и новейшие металлоискатели австралийского и японского производства, которыми они ищут взрывоопасные предметы. По словам сапера отделения пиротехнических работ Виталия Бесараба, это оборудование имеет георадар, обнаруживающий залегание взрывоопасного предмета в земле на глубине до 40 сантиметров.

Новейшие металлоискатели с георадаром обнаруживают взрывоопасный предмет на глубине до 40 сантиметров

Кстати, полтавские спасатели-саперы носят специальную противоминную обувь "Паук" , выпуск которой наладили харьковские предприниматели. Она незаменима при проверке территорий, усеянных противопехотными минами. Сейчас в деоккупированных и прифронтовых регионах Харьковской и Донецкой областей работают две команды саперов, в каждой из которых по четыре пары "Пауков".

Специальная обувь, говорит начальник отделения разведки и разминирования ГСЧС Полтавщины Андрей Базяка, защищает стопу сапера (или — энергетика, коммунальщика). Так что если он наступит на "лепесток" или противопехотную мину, то получит минимальные повреждения конечностей, поскольку между корпусом "Паука" и землей есть расстояние в несколько десятков сантиметров. Противоминные сапоги сглаживают взрывную волну, рассеивают ее в стороны, и таким образом уберегают стопу от травматической ампутации.

"Богуну" — море по колено

Но самое большое восхищение у журналистов вызвал отечественный вездеход "Богун". Спасатели позволили журналистам проверить возможности этой техники на практике, чтобы они могли убедиться в том, что "Богуну" море по колено. Он плавал в Ворскле, карабкался на крутые склоны, легко преодолевал балки, ловил пеньки и соскакивал с них, повернувшись несколько раз вокруг своей оси…

Вездеход легко преодолевает снежные заносы, трясину, торфяники, камень, песок, заболоченную и гористую местность, водные преграды. Оснащен бензопилами, лебедкой, шанцевым инструментом, медоборудованием, а также средствами связи и современной навигацией, что дает возможность работать практически при нулевой видимости. Расходует 7 литров дизельного топлива в час, а берет "на борт" 255 литров, значительная часть горючего заливается в металлические бочки, вмонтированные в колеса. То есть может максимально долго работать без дозаправки.

Снегоболотоход "Богун" – для него не существует препятствий

Этой техникой можно доехать туда, куда доберешься разве что вертолетом.

— Снегоболотоход "Богун" создан для доставки личного состава, малогабаритного груза, определенного спасательного оборудования, а также для эвакуации пострадавших из труднодоступных мест, — рассказал водитель-спасатель ГСЧС Полтавщины Артем Мелет. — Для него нет препятствий. Даже когда едет по льду и проваливается в прорубь, то гребет колесами, хватает твердый лед и выбирается из проруби на поверхность. Поэтому мы шутливо сравниваем вездеход с диким кабаном и ласково называем "Монстром".

Год назад Артем с напарником с помощью "Богуна" спасали жителей Херсона, попавших в зону подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

– Одиннадцать дней мы работали под обстрелами, в очень тяжелых условиях, – вспоминает он. — Развозили гуманитарную помощь, питьевую воду. Машина рассчитана на перевозку шести человек в сидячем положении и имеет медицинские носилки для людей с травмами. Но иногда в нее набивались 13 человек, потому что вода поднималась и было опасно оставаться на месте. Пассажиры, конечно, брали с собой животных и узелки с вещами…

Высокую проходимость "Богуну", объясняет Артем Мелет, обеспечивают шины низкого давления. Они вмещают много воздуха, но в них закачивают максимум 0,2 бара… выхлопных газов. Вследствие этого площадь контакта с почвой высокая, почти как у гусеничного транспорта, но пневматика обеспечивает технике комфорт. Дно автомобиля выполнено в форме лодки, позволяющей ему плавать. Причем плавает он вне зависимости от глубины, главное, чтобы не было сильного течения. Скорость передвижения – 40 км/ч по твердой поверхности и 6 км/ч – по воде.

"Богун" еще и плавает хорошо

"Богун" хорошо зарекомендовал себя и в этом году на ликвидации последствий весеннего паводка в Черниговской области.

В Полтавской области всего два образца такой техники — в областном центре и в Кременчуге. В Украине тоже их пока немного. До полномасштабной войны эти "Монстры" в основном шли на экспорт в США и Канаду.

Фото, видео IPT, Общественное Полтава, сайты "Полтавщина", "Полтавская волна"