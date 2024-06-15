Анимешники, скейтеры и готы: стоит ли волноваться родителям из-за подростковых субкультур

Почему дети убегают в мир фэнтези и где сейчас объединяются

На днях в Международном выставочном центре в Киеве прошел масштабный фестиваль Fancon. Под лозунгом "Коллекционируй впечатление" мероприятие стало настоящим праздником для фанатов различных субкультур — от комиксов и аниме до косплей и настольных игр. Событие собрало 8 и 9 июня огромное количество поклонников японской анимации и манги, среди которых были не только подростки, но и взрослые поклонники.

"Телеграф" объясняет, подобные увлечения являются невинной забавой или могут представлять потенциальную угрозу.

"Сейчас не так, как раньше"

Из-за полномасштабной войны с РФ крупных тематических фестивалей сейчас проводят мало, поэтому они становятся объектом внимания. Дело в том, что подростковые субкультуры представляли собой реальные группы сверстников — настоящие тусовки с общими интересами, стилем одежды, музыкальными предпочтениями.

В настоящее время субкультуры подростков в основном виртуальны. Это люди, потребляющие схожий аудиовизуальный контент в интернете и соцсетях. Живое общение часто отсутствует — существует только круг онлайн знакомых, объединенных вокруг общей эстетики.

Ускорители перемен — пандемия и война

Как рассказал в интервью "Телеграфу" аналитик киевского Центра гражданских свобод, эксперт по субкультурным и ультраправым группам Вячеслав Лихачев, ускорили переход подросткового общения в виртуальное пространство пандемия COVID-19 и война.

Социальные связи обрывались из-за локдауна, перемещения внутри страны и выезда за границу. Учеба также преимущественно проходила онлайн. Это критически изменило процесс социализации детей и подростков.

— Сейчас трудно говорить о существовании классических молодежных субкультур в их традиционном понимании (эмо, скинхеды, рэперы и т.п.). Больше нет четкого разделения на "своих" и "чужих", представителей враждующих субкультур. Современная молодежь открыта для экспериментов с самовыражением. Они окрашивают волосы в яркие цвета и слушают разную музыку. Но это еще не значит, что они относятся к какой-то субкультуре, — говорит он.

По словам Вячеслава, на смену реальным тусовкам пришли виртуальные сообщества в соцсетях — TikTok, Tumblr и т.д.

Безопасны или нет?

Как уверяет Вячеслав Лихачев, в отличие от традиционных представлений, современные подростковые субкультуры обычно не представляют существенной опасности. Деструктивных тенденций, агрессивных субкультур, культивирующих насилие, сейчас минимум. Так что не стоит демонизировать подростковые течения.

Безусловно, есть субкультуры типа "офников". Это ребята, которые устраивают "ушибы", демонстрируют жесткий характер и отстаивают позицию с помощью кулаков. Такие подростковые группировки пробуют установить свои порядки в районе. Но сейчас это явление стало довольно редким.

При этом есть отдельные течения, время которых наступило именно сейчас.

1. Анимешники (отаку)

Одна из немногих субкультур, которая сейчас реализуется в физической форме. Почитатели японской анимации и манги, известные как атаку или анимешники, отличаются яркими костюмами, париками и обувью, имитирующими их любимые персонажи.

Еще несколько лет назад в Украине могли быть за увлечение аниме, но со временем этот жанр стал популярным. Сегодня аниме смотрят многие, даже те, кто не считает себя частью субкультуры аниешников.

Фестиваль аниме. 2021 год

В более глубоком увлечении и косплеях участвуют преимущественно девушки в возрасте от 12 до 20 лет, но также есть и парни. Именно эти страстные поклонники анимешной субкультуры посещают тематические фестивали, как Fancon.

Исследователь Вячеслав Лихачев говорит, что это течение не опасно само по себе. Она позволяет молодежи погружаться в мир фантазии и творчества. Это может быть формой эскапизма (бегство от действительности — Ред.), но не считается угрожающими.

Родителям следует беспокоиться только в тех случаях, когда чрезмерное увлечение приводит к отчуждению от реального мира и проблемам в общении со сверстниками.

2. Скейтерство

Скейтеры (англ. skaters, от англ. to skate кататься на роликовых коньках), субкультура, объединяющая людей катающихся на скейте, продолговатой доске с закругленными концами на четырех колесах. Зародилась в 1950-1960-х годах.

Приблизительно в 2020 году скейтбординг внезапно стал одним из самых популярных трендов украинской молодежи. Девушки восхищались ребятами-скейтерами, их свободной и беззаботной натурой.

Парень катается на скейте

Однако есть здесь и некоторые отрицательные черты. У скейтеров, чей возраст может достигать 40 лет, очень распространено употребление марихуаны. Это люди, часто не имеющие четких жизненных целей и стремлений. Их философия – легкое и беззаботное существование, иногда на грани с асоциальным поведением.

Опасность представляет тот факт, что в субкультуру скейтеров все активнее приобщается подростковая молодежь, в том числе девочки. А дети могут подражать пагубным привычкам и жизненным установкам старших скейтеров, ведь в подростковом возрасте очень легко упасть под чье-то влияние.

Однако не все скейтеры любят такой вайб и бесцельное существование. Многие серьезно увлекаются этим видом спорта.

3. Современное эхо субкультуры готов

В классическом виде – с черной одеждой, макияжем и депрессивной музыкой – субкультуры готов уже не существует. И в таком масштабе, как раньше. Однако ее эхо все еще присутствует в определенных кругах подростков.

И сейчас можно увидеть молодых людей, красящих волосы в черный цвет, практикующих мрачный имидж и слушающих меланхолическую музыку с готическими мотивами. Но стоит ли родителям волноваться по этому поводу?

— Мне кажется, что родителям не стоит слишком переживать из-за готических увлечений ребенка на ранних этапах, — считает эксперт. — Главное — не потерять доверительные отношения и возможность конструктивного диалога.

Обращать внимание можно на следующие тревожные сигналы:

Полная изоляция от друзей и социума;

Отказ от общения с близкими;

Проявления депрессии, суицидальных наклонностей.

Но пока речь идет просто об увлечении мрачной эстетикой и музыкой, беспокоиться рано

Во всяком случае, Вячеслав Лихачев предостерегает от попыток запретить ребенку определенные музыкальные предпочтения или имидж. Это лишь усугубит противостояние и отрешенность. Зато нужен диалог и взаимопонимание.

Эскапизм как отдушина от войны

По мнению эксперта, эскапизм среди подростков может являться реакцией на травматические события войны. Это своеобразный защитный механизм, попытка укрыться от жестокой реальности.

— Такой эскапизм вряд ли повлечет за собой полное отчуждение от действительности. Скорее это временная отдушина, которая помогает адаптироваться и справиться со сложными обстоятельствами, — рассуждает Лихачев.

Как заключает эксперт, компьютерные игры, азартные игры и употребление алкоголя/наркотиков забирают от общества гораздо больше людей. Для подростков важно иметь общение и восхищение, поэтому родители должны наоборот радоваться, если ребенок поддерживает "живые" социальные контакты и имеет возможность общаться.