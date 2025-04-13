Молодежь в Киеве слушала российскую музыку после трагедии в Сумах - на просьбу выключить лишь посмеялись (видео)

Украинцы возмущены действиями парней

Атака в Сумах унесла жизни 34 человек, среди которых двое — дети. В то время, когда вся страна в трауре, в центре Киева молодежь громко слушала музыку на русском языке.

Соответствующее видео в Тик Ток показала автор СофиКобляшин. Она опубликовала пост в соцсети с подписью: "Контрактовая площадь. 13.04. 6 часов после Сум".

На кадрах видно, что она подошла к молодежи и попросила сделать музыку потише. В ответ на это один из ребят начал громко смеяться в лицо автора видео.

"Вы издеваетесь? 5 часов назад был прилет в Сумах и вы слушаете русскую музыку?", — слышен женский голос на видео.

Одна девушка из компании извинилась за ребят. Она попросила не снимать.

Реакция украинцев

Украинцы мгновенно отреагировали на поведение молодежи в Киеве. Комментаторы советовали звонить в полицию. А также писали о том, что можно подать жалобу.

Одному из комментаторов послышалось, что парни включили гимн России.

Украинцы писали и то, что на видео должны обратить внимание правоохранители и СБУ.

"Телеграф" в комментариях нашел страницы парней, которые в то время находились на Контрактовой площади. Молодежь публикует на странице песни русских рэперов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде объяснили, почему полиция должна знать о российской музыке в общественных местах.