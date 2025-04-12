"Выпустили три ракеты": появились детали гибели украинского пилота F-16 Иванова — СМИ

В Украине исключают вариант "дружественного огня"

В субботу, 12 апреля стало известно о гибели 26-летнего капитана Воздушных сил ВСУ Павла Иванова, который пилотировал самолет F-16. В СМИ сообщили, что истребитель был подбит российской ракетой.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники в украинской власти. При том там исключают вариант с работой дружественного ПВО, поскольку в районе происшествия ее не было.

"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37", — сказал источник издания и добавил, что обстоятельства трагедии выясняются.

Официально в Воздушных силах подтвердили, что Иванов погиб при выполнении боевого задания, но не стали раскрывать других деталей.

Авиационный эксперт Констянтин Криволап в комментарии "Киев 24" отметил, что самолеты F-16 в некоторых районах боевых действий выполняют роль прикрытия для самолетов МиГ-29, которые выполняют сбросы авиационных бомб Hammer. По его словам, подобные бои ведутся на сверхмалых высотах, а системы РЭБ обычно затихают, так как у F-16 есть системы противодействия им, вроде ракет HARM. Соответственно отсутствие РЭБ позволяет "мигам" точно произвести сбросы бомб и безопасно выйти из боя.

Он не исключил вероятность того, что россияне использовали комплексы С-400, но склоняется к варианту, что самолет сбили из ПЗРК.

"Я склоняюсь к версии с ПЗРК, так как все остальное подавляется РЭБ-ом, в том числе и ракеты С-400. А система наведения ПЗРК, она инфракрасная. Она к этой системе не имеет отношения", — сказал Криволап.

Как сообщалось ранее, погибшему украинскому пилоту истребителя F-16 Павлу Иванову посмертно присвоено звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда".