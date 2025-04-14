Планировал убить Трампа, но начал с родителей: в США задержали подростка, а в деле есть и российский и украинский следы

Дело, как стало быстро понятно, превратилось из расследования обычного убийства в нечто куда более худшее

В США ведется расследование громкого дела 17-летнего подростка Никиты Казапа. Согласно материалам дела, Казап планировал покушение на президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса, однако сначала убил родителей, а после ликвидации первых лиц США планировал бежать… в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на рассекреченные судебные документы. Отмечается, что в штате Висконсин было объявлено о подозрении в совершении девяти уголовных преступлений 17-летнему Никите Казапу. Среди них – убийства первой степени, сокрытие тел, покушение на убийство президента США, заговор и использование оружия массового поражения.

По данным следствия, 11 февраля 2025 года Казап убил свою мать Татьяну Казап и отчима Дональда Майера: их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в собственном доме только 28 февраля. В тот же день полиция остановила автомобиль, где находился Никита Казап. Во время обыска у него нашли 14 тысяч долларов США наличными, ювелирные изделия, револьвер Майера, снимки его банковских карт и пароль от банковского счета.

Дело, как стало быстро понятно, превратилось из расследования обычного убийства в нечто куда более худшее: у Казапа нашли материалы, связанные с неонацистским и экстремистским движением "Орден девяти углов". Кроме того, у парня обнаружили трехстраничный манифест, суть которого заключалась в том, что Казап готовил убийство президента США и вице-президента, чтобы начать в стране революцию "во имя спасения белой расы".

"По поводу того, почему именно Трамп, я думаю, что это достаточно очевидно. Устранение президента и, возможно, вице-президента, гарантированно принесет определенный хаос", — написал он в манифесте.

Следствие выяснило, что Казап готовился управлять FPV-дроном – соответствующую учебную информацию нашли в его смартфоне: более того, парень уже успел оплатить как дрон, так и взрывчатку. А в марте в полицию пришел одноклассник Казапа и рассказал, что незадолго до убийства родителей тот делился с другом своими планами. По словам свидетеля, Казап имел контакты с неизвестными лицами из России, которые подстрекали его совершить покушение, а за этими "неизвестными лицами" стояли силы, которым, по словам 17-летнего подростка, было выгодно убийство Трампа и хаос в США. При этом убегать Казап собирался в Украину: он специально узнавал в интернете, сможет ли он жить в Украине, даже если станет известно, что он причастен к ликвидации Трампа и Венса.

Никита Казап должен предстать перед судом 7 мая этого года. Парень не признал себя виновным ни по одному из обвинений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США получили информацию о том, что Иран готовил покушение на Дональда Трампа. В Тегеране эту информацию поспешили опровергнуть.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина. В начале августа 2024 года также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, готовившего покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.