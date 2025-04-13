"Военных там не было": политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах

Здание использовалось для многочисленных гражданских мероприятий

Российские оккупанты утром 13 апреля нанесли удар баллистическими ракетами по городу Сумы. Удар был нанесен по зданию Конгресс-центра СумГУ, где в это время находились мирные жители.

Об этом рассказал сумский политолог Виктор Бобыренко в разговоре с бывшим нардепом Бориславом Березой. По его словам, это новое здание, в котором много помещений для проведения тренингов и переговоров. Кроме того, там расположен офис регионального подразделения Офиса уполномоченного по правам человека.

"Я сам лично проводил там множество мероприятий. Место прилета, это то, где я проводил тренинг в прошлую субботу", — сказал Бобыренко.

Он опровергает информацию нардепа Марьяны Безуглой о том, что там якобы было некое построение военных. По словам политолога, в одной из бригад был праздник, а потому глава Сумской ОВА Владимир Артюх пригласил нескольких офицеров с женами и детьми. Бобыренко добавил, что в Конгресс-центре есть бомбоубежище, которое используется как помещение для внешкольных мероприятий, вроде выставок, концертов и т.д. В этом помещении находился, в том числе, и Артюх.

"Повторюсь, никаких военных, милитарных не было. Там пригласили несколько, возможно, офицеров с женами и детьми. Но надо ж знать, что стукачи есть повсюду и они доложат. Вот два "Искандера" и легло", — сказал он, но еще раз подчеркнул, что это не было военным мероприятием.

Как сообщалось ранее, омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее подтвердил, что ракетный удар россияне нанесли по зданию Конгресс-центра СумГУ и представительство уполномоченного по правам человека было разрушено. Согласно данным на 14:00, было известно о том, что 31 человек погиб и еще 84 ранены. Среди погибших двое детей.