Целая семья с ребенком погибла в результате ракетного удара по Сумам (фото)

Мальчик учился в шестом классе

Российские войска ударили ракетами в Сумах 13 апреля. В результате атаки погибло много людей, среди которых семья Мартыненко из Старого села.

Об этом сообщили в Старосельском лицее. Вражеская ракета унесла жизни мужчины, женщины и их сына — шестиклассника Максима.

"Коллектив учителей, работников и учеников лицея глубоко грустит по поводу трагической гибели ученика 6 класса Максима Мартыненко и его родителей. Наши сердца разбиты сегодняшним известием. Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечное спокойствие".

В общей сложности сейчас известно о 34 убитых украинцах, среди них двое — это дети.

Добавим, что среди погибших в Сумах также известная артистка оркестра Елена Когут. У нее остались мать, муж и сыновья.

Обстрел Сум 13 апреля — что известно

Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.

После удара по Сумам мэр Конотопа потребовал отставки главы ОВА.

Ранее "Телеграф" писал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оказалося в эпицентре удара россиян.