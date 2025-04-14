Цель Путина, нейтральность США, позиция Трампа: что рассказал Зеленский в свежем интервью

Вспомнил украинский президент и попытки Трампа начать переговоры без Украины

Президент Украины считает, что война может выйти за рамки наших территорий. Именно этого хочет Путин — возродить Российскую империю.

Об этом и другом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Если мы не будем твердо стоять, он (президент России Владимир Путин — Ред.) будет продвигаться дальше. Это не просто пустые спекуляции; угроза реальна. Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти".

Другие заявления Зеленского в интервью

Разговор состоялся в Кривом Роге, через неделю после российского ракетного удара, унесшего жизни 19 человек, среди них 9 детей. На месте трагедии на детской площадке президент установил мемориал погибшим детям.

"Это значит, что мы не можем доверять России. Это означает, что мы не можем доверять переговорам с Россией", — подчеркнул глава государства, комментируя это нападение.

За три года полномасштабной войны Россия нанесла 1700 ударов по школам, совершила 780 атак на медицинские учреждения. Погибли более 13 тысяч мирных жителей, до 100 тысяч украинских военных и более 600 детей. "Наш народ платит самую высокую цену. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали жизнь наших людей", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также рассказал, как сильно влияние российской пропаганды на американскую политику. Он упомянул о заявлениях действующего президента США Дональда Трампа, ранее утверждавшего, что Украина якобы начала войну, и называл Зеленского "диктатором без выборов".

"Я считаю, к сожалению, что российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и все еще верить, что они не агрессоры, что не они начинали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США".

В феврале этого года Зеленский встречался с Трампом в Овальном кабинете. По словам президента Украины, он услышал, как американский лидер приравнивал погибших украинцев к погибшим российским захватчикам.

"Президент Трамп как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. Я считаю неправильным то, что Америка хочет быть нейтральной", — подчеркнул Зеленский. Администрация Трампа заявляет, что работает над заключением мирного соглашения. Недавно специальный посланник США Стив Виткофф встретился с Путиным в Москве. Белый дом назвал эту встречу "еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мирного соглашения".

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину, чтобы тот "понял, что здесь происходит". "Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, перед любыми решениями, любыми планами по переговорам приходите посмотреть на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или мертвых детей", — сказал Зеленский, обращаясь к американскому президенту.

"Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас дело. Вы поймете, что сделал Путин", — подытожил президент Украины.

Ранее Телеграф также писал о том, как Зеленский видит развязывание войны. По его мнению, война может завершиться только из-за переговоров, которые должны базироваться на четких условиях и требованиях к России.