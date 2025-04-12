Путин остался ни с чем? Трамп принял важное решение по санкциям

Указ уже опубликован на Федеральном реестре США

Соединенные Штаты Америки продлили санкции против России еще на один год. Речь идет о пакете ограничений, наложенных на РФ еще 46-м президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Clash Report. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении срока действия санкции против России.

"Таким образом, согласно разделу 202 Национального закона о чрезвычайных ситуациях продлено на1 год чрезвычайное положение, объявленное исполнительным приказом", — говорится в документе Федерального реестра США.

Речь идет о введенных с 2014 года санкциях против России в ответ на оккупацию Крыма, военную агрессию против Украины и полномасштабное вторжение 2022 года. Все ограничения, наложенные на российское правительство соответствующими указами, продолжены.

В документе указано, что действия и политика России против Украины "подрывают демократические процессы, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности".

В то же время, Кирилл Дмитриев, уполномоченный главы РФ Владимира Путина по международному сотрудничеству, заявлял о том, что "видит большое желание американских компаний" вернуться на российский рынок. Однако решение Трампа от 12 апреля 2025 года сделало невозможным это.

Напомним, в Белом доме рассказали, что Трамп "разочаровался" Россией и Украиной в процессе переговоров. Однако Вашингтон считает, что имеет рычаг влияния, который все же поможет завершить войну в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа и пропагандистов.