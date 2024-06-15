Анімешники, скейтери і готи: чи варто хвилюватися батькам через підліткові субкультури

Чому діти тікають у світ фентезі і де зараз об'єднуються

Днями у Міжнародному виставковому центрі в Києві відбувся масштабний фестиваль Fancon. Під гаслом "Колекціонуй враження" захід став справжнім святом для фанатів різноманітних субкультур — від коміксів та аніме до косплею та настільних ігор. Подія зібрала 8 та 9 червня величезну кількість шанувальників японської анімації та манги, серед яких були не лише підлітки, а й дорослі прихильники.

"Телеграф" пояснює, подібні захоплення є невинною забавою чи ж можуть становити потенційну загрозу.

"Зараз не так, як раніше"

Через повномасштабну війну з РФ великих тематичних фестивалів зараз проводять мало, тому вони стають об'єктом уваги. Річ у тім, що колись підліткові субкультури являли собою реальні групи однолітків — справжні тусовки зі спільними інтересами, стилем одягу, музичними уподобаннями.

Нині ж субкультури підлітків переважно віртуальні. Це люди, які споживають схожий аудіовізуальний контент в інтернеті та соцмережах. Живе спілкування часто відсутнє — існує лише коло онлайн-знайомих, об'єднаних навколо спільної естетики.

Прискорювачі змін — пандемія та війна

Як розповів у інтерв'ю "Телеграфу" аналітик київського Центру громадянських свобод, експерт з субкультурних та ультраправих груп Вʼячеслав Лихачов, прискорили перехід підліткового спілкування у віртуальний простір пандемія COVID-19 та війна.

Соціальні зв'язки обривалися через локдауни, переміщення всередині країни та виїзд за кордон. Навчання також переважно відбувалося онлайн. Це критично змінило процес соціалізації дітей та підлітків.

— Натепер важко казати про існування класичних молодіжних субкультур у їхньому традиційному розумінні (емо, скінхеди, репери тощо). Більше нема чіткого поділу на "своїх" і "чужих", представників ворогуючих субкультур. Сучасна молодь відкрита до експериментів із самовираженням. Вони фарбують волосся у яскраві кольори і слухають різну музику. Але це ще не значить, що належать до якоїсь субкультури, — говорить він.

За словами В'ячеслава, на зміну реальним тусовкам прийшли віртуальні спільноти в соцмережах — TikTok, Tumblr тощо.

Безпечні чи ні?

Як запевняє Вʼячеслав Лихачов, на відміну від традиційних уявлень, сучасні підліткові субкультури зазвичай не становлять істотної небезпеки. Деструктивних тенденцій, агресивних субкультур, які культивують насильство, нині мінімум. Тож не варто демонізувати підліткові течії.

Безперечно, є субкультури на кшталт "офників". Це хлопці, які влаштовують"забиви", демонструють жорсткий характер і відстоюють позицію за допомогою кулаків. Такі підліткові угруповання намагаються встановити свої порядки в районі. Та зараз це явище стало досить рідкісним.

При цьому є окремі течії, час яких настав саме зараз.

1. Анімешники (отаку)

Одна з небагатьох субкультур, яка зараз втілюється у фізичній формі. Шанувальники японської анімації та манги, відомі як отаку або анімешники, вирізняються яскравими костюмами, перуками та взуттям, що імітують їхніх улюблених персонажів.

Ще кілька років тому в Україні могли булити за захоплення аніме, але з часом цей жанр став популярним. Сьогодні аніме дивляться багато людей, навіть ті, хто не вважає себе частиною субкультури анімешників.

Фестиваль аніме. 2021 рік

У глибшому захопленні і косплеях беруть участь переважно дівчата у віці від 12 до 20 років, але також є і хлопці. Саме ці палкі прихильники анімешної субкультури відвідують тематичні фестивалі, як от Fancon.

Дослідник В'ячеслав Лихачов каже, що ця течія не є небезпечною сама по собі. Вона дозволяє молоді занурюватися у світ фантазії та творчості. Це може бути формою ескапізму (втеча від дійсності, — Ред.), але не вважається загрозливими.

Батькам слід турбуватися лише в тих випадках, коли надмірне захоплення призводить до відчуження від реального світу та проблем у спілкуванні з однолітками.

2. Скейтерство

Скейтери (англ. skaters, від англ. to skate кататися на роликових ковзанах), субкультура, яка об'єднує людей, що катаються на скейтборді, або скейті, довгастій дошці із закругленими кінцями на чотирьох колесах. Зародилася 1950-1960-х років.

Приблизно 2020 року скейтбординг раптово став одним з найпопулярніших трендів української молоді. Дівчата захоплювалися хлопцями-скейтерами, їхньою вільною і безтурботною натурою.

Хлопець катається на скейті

Однак є тут і певні негативні риси. У скейтерів, чий вік може сягати 40 років, дуже поширене вживання марихуани. Це люди, які часто не мають чітких життєвих цілей і прагнень. Їхня філософія — легке і безтурботне існування, іноді на межі з асоціальною поведінкою.

Небезпеку становить той факт, що до субкультури скейтерів дедалі активніше долучається підліткова молодь, у тому числі дівчата. А діти можуть наслідувати згубні звички та життєві установки старших скейтерів, адже в підлітковому віці дуже легко впасти під чийсь вплив.

Однак не всі скейтери люблять такий вайб і безцільне існування. Багато хто серйозно захоплюється цим видом спорту.

3. Сучасні відлуння субкультури готів

У класичному вигляді — з чорним одягом, макіяжем та депресивною музикою — субкультури готів вже не існує. І в такому масштабі, як раніше. Проте її відлуння все ще присутні в певних колах підлітків.

І зараз можна побачити молодих людей, які фарбують волосся в чорний колір, практикують похмурий імідж і слухають меланхолійну музику з готичними мотивами. Але чи варто батькам хвилюватися з цього приводу?

— Мені здається, що батькам не варто надто переживати через готичні захоплення дитини на ранніх етапах, — вважає експерт. — Головне — не втратити довірливих стосунків і можливість конструктивного діалогу.

Звертати увагу можна на такі тривожні сигнали:

Повна ізоляція від друзів та соціуму;

Відмова від спілкування з близькими;

Прояви депресії, суїцидальних нахилів.

Але доки йдеться просто про захоплення похмурою естетикою та музикою, турбуватися зарано

В будь-якому разі В'ячеслав Лихачов застерігає від спроб заборонити дитині певні музичні уподобання чи імідж. Це лише посилить протистояння і відчуженість. Натомість потрібен діалог і порозуміння.

Ескапізм як віддушина від війни

На думку експерта, ескапізм серед підлітків може бути реакцією на травматичні події війни. Це своєрідний захисний механізм, спроба сховатися від жорстокої реальності.

— Такий ескапізм навряд чи призведе до повного відчуження від дійсності. Швидше, це тимчасова віддушина, яка допомагає адаптуватися і впоратися зі складними обставинами, — міркує Лихачов.

Як підсумовує експерт, — комп'ютерні ігри, азартні ігри та вживання алкоголю/наркотиків забирають від суспільства набагато більше людей. Для підлітків важливо мати спілкування та захоплення, тому батьки мають навпаки радіти, якщо дитина підтримує "живі" соціальні контакти і має можливість спілкуватися.