В Харькове масштабный пожар после атаки: огонь охватил тысячу квадратов (видео)

Взрывной волной повреждено несколько близлежащих частных домов

Взрывы в Харькове раздались в понедельник, 14 апреля. Россияне атаковали предприятие в Салтовском районе Харькова ударными дронами.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, начался пожар.

"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется", — написал он.

Затем Терехов сообщил, что на месте удара вспыхнули складские помещения.

"Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара — тысяча метров. Пострадавших на данный момент нет", — отметил он.

Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Взрыв в Харькове раздался в 05:31. Перед этим над городом был зафиксирован российский беспилотник.

Ранее "Телеграф" писал, что политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. А также рассказывали, что школьник спас людей из горящего автобуса.