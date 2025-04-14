В Харькове масштабный пожар после атаки: огонь охватил тысячу квадратов (видео)
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Взрывной волной повреждено несколько близлежащих частных домов
Взрывы в Харькове раздались в понедельник, 14 апреля. Россияне атаковали предприятие в Салтовском районе Харькова ударными дронами.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, начался пожар.
"Под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе. На месте попадания пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется", — написал он.
Затем Терехов сообщил, что на месте удара вспыхнули складские помещения.
"Горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара — тысяча метров. Пострадавших на данный момент нет", — отметил он.
Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
Взрыв в Харькове раздался в 05:31. Перед этим над городом был зафиксирован российский беспилотник.
Ранее "Телеграф" писал, что политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. А также рассказывали, что школьник спас людей из горящего автобуса.