В Германии во время поисков 9-летней украинки нашли тело в лесу: есть один нюанс

Полиция проводит проверку

В ходе масштабных поисков 9-летней украинки Валерии, которая пропала в Германии 3 июня по дороге в школу, в лесу возле города Дебельн в Саксонии нашли бездыханное тело. Полиция пока не утверждает, что оно принадлежит пропавшей девочке.

Так, полицейский обнаружил тело в лесной зоне во вторник, 11 июня, около 14:30. Это примерно в трех километрах от дома ребенка. Ранее в этом районе поиски почти не проводили. Об этом в среду, 12 июня, пишет Bild.

Отмечается, что согласно словам свидетелей, в этом лесу слышали крики о помощи. Однако более детальной информации об этом нет.

"Сейчас мы выясняем, является ли погибшая особа девятилетней девочкой из Дебельна, которую разыскивали до сих пор. Нашей первоочередной задачей является сбор доказательств на месте, где было найдено тело", — говорится в материале.

Место, где находился труп, огородили. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Тело было обнаружено в лесу к югу от небольшого саксонского городка Дебельн. Foto: Picxell

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 июня 2024 года в городе Дебельн (Саксония) бесследно пропала 9-летняя Валерия. Девочка отправилась в школу, но так туда и не дошла. Больше ее никто не видел. На видео с камер видно, что Валерия утром даже не села в школьный автобус. После исчезновения ребенка начались масштабные поиски.

Полиция ведет расследование по всем направлениям. Это также включает в себя возможное похищение, а также то, что ребенок попал в аварию или где-то скрывается.