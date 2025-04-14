Трамп сухо высказался о ракетной атаке РФ по Сумам: "Слушайте, спросите их"

Трамп заявляет, что россияне "совершили ошибку"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался насчет трагедии в Сумах 13 апреля, когда российские военные ударили ракетами по мирным людям. Он назвал это "ужасным событием".

Информацию об том публикует MSN. Отмечается, что сухую фразу о страшной атаке Трамп бросил журналистам на борту Air Force One по пути обратно в Вашингтон.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война — ужасное дело", — заметил американский президент.

Не пропустите: Как выглядели первые фото и видео, сделанные в Сумах после ракетного удара 13 апреля.

При том представители СМИ попросили его пояснить, что он подразумевает под "ошибкой". Однако тот лишь сказал: "они совершили ошибку… Слушайте, спросите их", — не уточнив, кого или что он имел в виду.

Ракетная атака по Сумам 13 апреля

Россияне атаковали город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.

После удара по Сумам мэр Конотопа потребовал отставки главы ОВА.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оказалося в эпицентре удара россиян.

Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье унес жизни 34 человек, в том числе двоих детей. Известно также о более чем 100 раненых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки РФ на Сумы Мерц анонсировал поставки Украине дальнобойных ракет.