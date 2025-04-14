В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Существовала угроза обстрела баллистики

Утром в понедельник, 14 апреля, в Украине объявили о воздушной тревоге. Угроза касается Киева, Киевщины и многих регионов Украины. Причина – угроза баллистического удара с Курска, говорят мониторы.

Пока информации о подтверждении пусков баллистики нет. Угроза объявлена в центральных и северо-восточных областях Украины.

Обновлено. Об отбое воздушной тревоги сообщили в 08:53. Угроза продолжалась 44 минуты.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курска", — сообщили Воздушные Силы ВСУ в 07:53. Впоследствии добавили, что в Сумской, Харьковской и Днепропетровщине зафиксирована активность российских беспилотников. Они могут являться наводчиками враждебных средств поражения.

Тем временем в Харькове после удара беспилотниками масштабный пожар. Огонь охватил тысячу квадратов. Россияне атаковали предприятие в Харькове дронами.

А в Сумах выросло количество пострадавших после атаки 13 апреля. Как сообщил "Общественному" представитель ГУ ГСЧС в Сумской области Олег Стрелко, ранены 113 человек. 34 украинца погибли, из них двое детей. Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

Напомним, "Телеграф" писал о том, что в Днепре раздались взрывы. Россияне атакуют регион "шахедами".