4 млн грн для "Охматдета": Vbet присоединился к сбору

Утром 8 июля российская ракета разрушила крупнейшую и современную детскую больницу в Украине "Охматдет". Букмекер Vbet не остался в стороне и принял участие в совместном сборе с фандрейзинговой платформой UNITED24.

По информации от соучредителя банка monobank Олега Гороховского, Vbet задонатил на общий сбор 4 миллиона гривен, сообщает Tribuna.com .

Изначально цель сбора стояла 100 миллионов гривен, но эта сумма была собрана буквально за три часа 8 июля. По последним данным, отметка дошла почти до 230 миллионов, сбор продлен до отметки 250 миллионов гривен.

Больница "Охматдет" ежегодно проводит 10 тысяч операций и лечение до 20 тысяч детей. Также это заведение является одним из трех украинских центров, где проводят трансплантацию печени и почек детям.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что следствием удара ракеты стало разрушение двух хирургических и двух соматических отделений, отделения интенсивной терапии иоперационного блока. В новом корпусе повреждены 12 отделений, из них 8 — хирургических, 5 — онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.