4 млн грн для "Охматдиту": Vbet долучився до збору

Зранку 8 липня російська ракета зруйнувала найбільшу та найсучаснішу дитячу лікарню в Україні "Охматдит". Букмекер Vbet не залишився осторонь та долучився до спільного збору з фандрейзинговою платформою UNITED24.

За інформацією від співзасновника банку monobank Олега Гороховського, Vbet задонатив на загальний збір 4 мільйони гривень, повідомляє Tribuna.com .

Спочатку ціль збору стояла 100 мільйонів гривень, але цю суму було зібрано буквально за три години 8 липня. За останніми даними, позначка дійшла майже до 230 мільйонів, загалом збір продовжено до відмітки 250 мільйонів гривень.

Лікарня "Охматдит" щороку проводить 10 тисяч операцій та лікування до 20 тисяч дітей. Також цей заклад є одним із трьох українських центрів, де проводять трансплантацію печінки та нирок дітям.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що наслідком удару ракети стало руйнування двох хірургічних та двох соматичних відділень, відділення інтенсивної терапії та операційного блоку. У новому корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 — хірургічних, 5 — онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.