Хватает только на жилье? Сколько денег сейчас зарабатывает средняя украинская семья, опрос расстроил

Только 5,4% украинских семей ежемесячно получают более 30 тыс. грн.

Подавляющее большинство украинских семей имеют низкий или средний уровень дохода. Ежемесячный семейный бюджет не превышает 18 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует социологический опрос ZN.UA при помощи Центра Разумкова. Авторы отмечают, что полученные ответы выглядят довольно пессимистично.

Это отражает экономическую ситуацию в стране и уровень жизни большинства населения.

Так, в ответ на вопрос "Каков среднемесячный уровень доходов вашей семьи?", 29,5% респондентов выбрали вариант "До 8 тыс. грн", 36,3% — "От 8 до 18 тыс. грн", 16% — "От 18 до 30 тыс. грн" и всего 5,4% ежемесячно получают более 30 тыс. грн.

При этом в статье говорится, что львиная доля (67,2%) тех, кто живет на сумму до 8 тыс. грн, — неработающие или по возрасту, или по состоянию здоровья.

Но и работающие респонденты тоже не живут на широкую ногу: 43,6% из них выбрали вариант "от 8 до 18 тыс. грн".

Почти 22% могут похвастаться доходами в диапазоне "от 18 до 30 тыс. грн".

Авторы отмечают, что в региональном разрезе картина более-менее однородная.

Однако в восточном регионе наблюдается более выраженное экономическое неравенство. По сравнению со всей Украиной, там проживает больше как малообеспеченных семей, так и семей с высоким уровнем дохода.

Опрос показал, что там проживает более высокий процент семей с низким доходом, чем в среднем по стране: 35% имеют доход до 8 тыс. грн (против 29,5% по Украине).

Социологи зафиксировали, что на востоке страны проживает и значительно больший процент семей со средне-высоким доходом: 20,3% имеют доход от 18 до 30 тыс. грн (по сравнению с 16% в среднем по стране).

При этом там заметно больший процент семей с высоким доходом: 8,3% имеют доход выше 30 тыс. грн (по сравнению с 5,4% в среднем по Украине).

Выходит, что почти две трети украинских семей имеют ежемесячный доход до 18 тысяч гривен. При этом, согласно данным сайта https://flatfy.ua/ , средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет порядка 16 тысяч гривен. С такими ценами украинцам заработанных денег может хватить только на жилье.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Госстата, в Украине средняя зарплата увеличилась на 22,5% по сравнению с показателем прошлого года. В I квартале 2024 года она составляла 18 903 грн.