Вистачає лише на житло? Скільки грошей зараз заробляє середня українська родина, опитування засмутило

Лише 5,4% українських сімей щомісяця мають понад 30 тис. грн.

Переважна більшість українських сімей мають низький чи середній рівень прибутку. Щомісячний сімейний бюджет не перевищує 18 тисяч гривень.

Про це свідчить соціологічне опитування ZN.UA за допомогою Центру Разумкова. Автори зазначають, що отримані відповіді виглядають досить песимістично.

Вони відображають економічну ситуацію в країні та рівень життя більшості населення.

Так, у відповідь на питання "Який середньомісячний рівень доходів вашої родини?", 29,5% респондентів обрали варіант "До 8 тис. грн", 36,3% — "Від 8 до 18 тис. грн", 16% — "Від 18 до 30 тис. грн" і всього 5,4% щомісяця одержують понад 30 тис. грн.

При цьому у статті йдеться про те, що левова частка (67,2%) тих, хто живе на суму до 8 тис. грн, — непрацюючі або за віком, або за станом здоров’я.

Але й респонденти, що працюють, теж не живуть на широку ногу: 43,6% з них обрали варіант "від 8 до 18 тис. грн".

Майже 22% можуть похвалитися прибутками в діапазоні "від 18 до 30 тис. грн".

Автори зазначають, що у регіональному розрізі картина більш-менш однорідна.

Однак у східному регіоні спостерігається більш виражена економічна нерівність. Порівняно з усією Україною там проживає більше як малозабезпечених сімей, так і сімей з високим рівнем доходу.

Опитування показало, що там мешкає більш високий відсоток сімей з низьким доходом, ніж у середньому по країні: 35% мають дохід до 8 тис. грн (проти 29,5% по Україні).

Соціологи зафіксували, що на сході країни мешкає і значно більший відсоток сімей із середньо-високим доходом: 20,3% мають дохід від 18 до 30 тис. грн (порівняно з 16% у середньому по країні).

При цьому там помітно більший відсоток сімей з високим доходом: 8,3% мають дохід понад 30 тис. грн (порівняно з 5,4% у середньому по Україні).

Виходить, що майже дві третини українських сімей мають щомісячний прибуток до 18 тисяч гривень. При цьому, за даними сайту https://flatfy.ua/, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить близько 16 тисяч гривень. З такими цынами українцям зароблених грошей може вистачити лише на житло.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними Держстату, в Україні середня зарплата збільшилася на 22,5% порівняно з показником минулого року. У І кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн.