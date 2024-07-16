Помощникам нардепов в Украине подняли зарплату: сколько зарабатывают с 1 июля

Автор постановления уверяет, что повышение зарплат не отразится на бюджете страны

Верховная Рада Украины одобрила постановление №11384 о повышении зарплат помощникам нардепов с 1 июля. Повышение состоялось почти на 40 тысяч гривен.

Об этом сказано на сайте ВРУ. Свои голоса за повышение зарплат отдали 264 народных депутата из 401.

До повышения зарплат помощники народных депутатов, которых разрешено иметь не больше 31 на каждого, получали 88,4 тысячи гривен в месяц. Но после повышения заработная плата увеличилась до 132,6 тысяч гривен в месяц. А это 43,8 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.

Предложение о повышении зарплат принадлежит главе комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галине Третьяковой. В пояснительной записке сказано, что нынешний уровень зарплаты помощников нардепов "нарушает устойчивость системы сопровождения законотворчества" и, вдобавок к этому, усложняется "обеспечение депутатами вознаграждения" помощникам. Повышение оплаты труда якобы не отразится на госбюджете Украины и финансировании Верховной Рады на 2024 год.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине вырастут зарплаты. На сегодняшний день выплаты по-прежнему не удовлетворяют потребности украинцев, так как цены растут.