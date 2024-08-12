Задержанный на взятке Хейло — 100% креатура министра Галущенко, — журналист

Задержанный сегодня на взятке в 500 тысяч долларов Александр Хейло – это 100% креатура министра Галущенко. Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Юрий Николов.

"Задержанный прямо на взятке Хейло — это стопроцентная креатура министра Галущенко и смотрящего за ним советника Игоря Миронюка. До вторжения он вертелся на руководящих должностях в различных энергокомпаниях – и частных, и государственных. В 2022 году Галущенко призвал его возглавить ГП "Укруголь" (это предприятие берет уголь с государственных шахт). А прошлой осенью поднялся до "угольного" замминистра, и уже с этой должности собирал бабулесы за то, чему на самом деле должен был помогать — спасать государственное имущество от оккупантов", — пишет Николов.

Интересно, что в пресс-релизе СБУ отметили, что задержание Хейло произошло якобы "при содействии Галущенко". Николов опровергает это утверждение. "Очевидно, это настолько нефотогеничная история для Галущенко, что его пиар-асы придумали историю о том, что задержание зама произошло при его поддержке. На самом деле о его "поддержке" в НАБУ и САП ничего не знают, о ней говорит только татаровское СБУ.

Более того, по данным моих источников, задержание Хейло произошло в субботу. И, как мне подсказал коллега, именно в субботу в Минэнерго и узнали этот факт. То есть вся поддержка министра свелась к тому, чтобы в свинячий голос в понедельник поставить вопрос об увольнении Хейло. Когда он уже второй день как был задержан в ресторане во время получения взятки", — отмечает Николов.

В свою очередь глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец, утверждает , что Александр Хейло в свое время распространял антиукраинские нарративы.

"Задержанный сегодня заместитель министра энергетики Хейло писал и шерил у себя на ФБ статьи вот с такими нарративами и названиями:

1. "Государства Украина нет и не было никогда"

или

2. "Борцов беркута таранит грузовик. Это способ прихода к власти сегодняшней хунты".

Конечно, потом он это потер. Но память Общественного совета добросовестности, в котором имею честь быть сейчас членом, все сохраняяет", — пишет Богуславец.

"Огорчает только, что в 2024 году вся эта сволочь, которая должна проходить по госизмене, занимает топ-должности в креслах заместителей министра", — добавляет она.

Напомним, ранее сегодня СБУ и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра Александром Хейло. В результате спецоперации чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере 500 тыс. долларов.

По данным следствия, за эти средства чиновник обещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственную передачу в пользование горнодобывающего оборудования с шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет о дефицитном оборудовании, принадлежащем государственной угольной компании.