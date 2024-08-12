Затриманий на хабарі Хейло – 100% креатура міністра Галущенка, — журналіст

Затриманий сьогодні на хабарі у 500 тисяч доларів Олександр Хейло – це 100% креатура міністра Галущенка. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив журналіст Юрій Ніколов.

"Затриманий прямо на хабарі Хейло — це стовідсоткова креатура міністра Галущенка і смотрящего за ним радника Ігоря Миронюка. До вторгнення він крутився на керівних посадах в різних енергокомпаніях – і приватних, і державних. У 2022 році Галущенко покликав його очолити ДП "Укрвугілля" (це підприємство забирає вугілля з державних шахт). А минулої осені піднявся до "вугільного" заступника міністра, і вже з цієї посади збирав бабулєси за те, чому насправді мав допомагати – рятувати державне майно від окупантів", — пише Ніколов.

Цікаво, що в пресреліз СБУ зазначили, що затримання Хейла відбулося ніби-то "за сприяння Галущенка". Ніколов спростовує це твердження. "Очевидно, це настільки нефотогенічна історія для Галущенка, що його піар-аси видумали історію про те, що затримання заступника відбулось за його підтримки. Насправді про його "підтримку" в НАБУ і САП нічого не знають, про неї говорить тільки татарівське СБУ.

Щобільше, за даними моїх джерел, затримання Хейла відбулось в суботу. І як мені підказав колега, саме в суботу в Міненерго і дізнались про цей факт. Тобто вся підтримка міністра звелась до того, щоб у свинячий голос у понеділок поставити питання про звільнення Хейла. Коли він вже другий день як був затриманий в ресторані під час отримання хабаря", — зазначає Ніколов.

Своєю чергою голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, стверджує , що Олександр Хейло свого часу поширював антиукраїнські наративи.

"Затриманий сьогодні заступник міністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на ФБ статті ось з такими наративами та назвами:

1. "Государства Украина нет и не было никогда"

або

2. "Борцов беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты".

Звісно потім він це потер. Але памʼять Громадської ради доброчесності, в якій маю честь бути зараз членом, все береже", — пише Богуславець.

"Засмучує лише, що в 2024 уся ця наволоч, яка має проходити по держзраді, займає топпосади в кріслах заступників міністра", — додає вона

Нагадаємо, раніше сьогодні СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра Олександр Хейло. Внаслідок спецоперації посадовця затримали у Києві під час отримання хабаря в розмірі 500 тис. доларів.

За даними слідства, за ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничовидобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії.