Не успели добежать до укрытия: что делать и как защититься от обстрелов

Эти правила могут спасти вашу жизнь

Утро понедельника, 26 августа, в Украине тревожное как никогда. Сегодня Россия устроила массированный обстрел нашей страны, поэтому важно знать, как защитить себя и родных от ударов вражеских беспилотников и ракет.

Чтобы спасти свою жизнь, следует прислушаться к советам службы чрезвычайных ситуаций. Там объяснили, что нужно делать украинцам, если раздается сирена воздушной опасности.

Что делать во время обстрела

В этом случае следует немедленно следовать до ближайшего укрытия. Однако, если не успели добраться до укрытия, сразу же перейдите в комнату без окон и используйте правило двух стен.

Правило "двух стен". От опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и т.д. Поэтому прятаться безопасно в месте, расположенном за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор или прихожая. Даже если вам кажется, что дом неустойчив, подвала нет, а в хранилище нет места, оставайтесь у опорных стен – они выдержат.

Где спрятаться в квартире

ванная (если в ней нет газового баллона или котла);

пространство за двумя стенами (может быть коридор).

Наиболее опасные места в доме

первые три этажа – могут попасть шары от обстрелов

последний этаж – самый опасный при воздушной угрозе

подвал – можно оказаться под завалами.

В случае пожара или повреждений срочно звоните на "101". Сообщите точный адрес, место происшествия, этаж, квартиру и покиньте опасную зону. Напомним, что В воздушном пространстве РФ зафиксировано до 11 бомбардировщиков Ту-95.