Не встигли добігти до укриття: що робити та як захиститися від обстрілів

Ці правила можуть урятувати ваше життя

Ранок понеділка, 26 серпня, в Україні тривожний як ніколи. Сьогодні Росія влаштувала масований обстріл нашої країни, тому важливо знати, як захистити себе та рідних від ударів ворожих безпілотників та ракет.

Щоб урятувати своє життя, слід прислухатися до порад служби надзвичайних ситуацій. Там пояснили, що треба робити українцям, якщо лунає сирена повітряної небезпеки.

Що робити під час обстрілу

У цьому випадку слід негайно слідувати до найближчого укриття. Однак, якщо не встигли дістатися до укриття, одразу ж перейдіть до кімнати без вікон та використовуйте правило двох стін.

Правило "двох стін". Від небезпеки вас має відокремлювати не менше 2 стін, тому що одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, шибки і т.д. Тому ховатись безпечно в місці, розташованому за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор чи передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу немає, а в сховищі немає місця, залишайтеся біля опорних стінок – вони витримають.

Де сховатися у квартирі

ванна (якщо в ній немає газового балона чи котла);

простір за двома стінами (можливо коридор).

Найбільш небезпечні місця у будинку

перші три поверхи – можуть потрапити кулі від обстрілів

останній поверх – найнебезпечніший при повітряній загрозі

підвал — можна опинитися під завалами.

У разі пожежі або пошкоджень терміново дзвоніть на "101". Повідомте точну адресу, місце події, поверх, квартиру та залиште небезпечну зону. Нагадаємо, що в повітряному просторі РФ зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95.