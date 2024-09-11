Молочная компания "Волошкове поле" присоединилась к программе "Национальный кэшбек"

Кешбек будет предоставляться при покупке товаров украинского производства

С начала сентября 2024 года МК "Волошкове поле" присоединилось к программе "Национальный кэшбек", запущенной Министерством экономики Украины.

Программа предусматривает компенсацию в 10% стоимости потребителям, купившим товары украинского производства.

Таким образом, граждане могут получить до 3000 грн компенсации в месяц в течение сентября-декабря. Накопленные за счет программы "Национальный кэшбек" средства можно будет потратить на оплату таких услуг: коммунальные, медицинские услуги, спорт, кино и развлечения и, конечно, донаты на ВСУ.

"Мы не могли пройти мимо такой программы, — рассказывает генеральный директор ЧАО "Юрия" Пустовит Виталий. — Мы украинская компания, и мы гордимся этим. С начала широкомасштабного вторжения не прекращали работу ни на день. Программа "Национальный кэшбек" не только сфокусирует внимание конечного потребителя на украинском производителе, но и реально поможет финансово нашему покупателю, что на сегодняшний день очень нужно".

Кешбек будет предоставляться при покупке товаров украинского производства, кроме подакцизных в т.ч. лекарств. Стартовала программа с 02.09.2024 года.

Чтобы получить кэшбек, нужно:

Оформить виртуальную карту в своем банковском мобильном приложении или физическую – в банке.

Предоставить разрешение на передачу данных о транзакции при покупке товара, выбрав в приложении "Дія" услугу "Национальный кэшбек".

"Очень хорошая государственная программа, которая с одной стороны поможет популяризировать украинскую продукцию и производителей, а с другой стороны поддерживает потребителей. Молочная компания "Волошкове поле" считает такие инициативы очень полезными, поэтому мы сразу присоединились к программе национального кэшбека. Поддержка национальных производителей всегда будет иметь позитивный эффект для государства, ведь эти средства будут оставаться внутри страны. Также хочу напомнить, что каждый потребитель, покупающий продукцию "Волошкове поле" в ближайшие месяцы может не только получить кэшбек, но и принять участие в благотворительном сборе нашей молочной компании на закупку средств РЭБ для украинских защитников", — отметил Андрей Табалов.

Напомним, "Волошкове поле" входит в топ-10 крупнейших переработчиков молока в Украине. Продукция бренда "Волошкове поле" производятся силами ЧАО "Юрия". Компания экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. Владельцами молочной компании "Волошкове поле" являются Александр и Андрей Табаловы.