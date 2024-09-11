Молочна компанія "Волошкове поле" долучилась до програми "Національний кешбек"

Кешбек надаватиметься у разі купівлі товарів українського виробництва

З початку вересня 2024 року МК "Волошкове поле" долучилось до програми "Національний кешбек", запущеної Міністерством економіки України.

Програма передбачає компенсацію у 10% від вартості споживачам, які купили товари українського виробництва.

В такий спосіб громадяни можуть отримати до 3000 грн компенсації в місяць впродовж вересня-грудня. Накопичені за рахунок програми "Національний кешбек" кошти, можна буде витратити на оплату таких послуг: комунальні, медичні послуги, спорт, кіно і розваги та звісно донати на ЗСУ.

"Ми не могли пройти повз такої програми, — розповідає генеральний директор ПрАТ "Юрія" Пустовіт Віталій. — Ми українська компанія, і ми пишаємося цим. Від початку широкомасштабного вторгнення не припиняли роботу ні на день. Програма "Національний кешбек" не тільки сфокусує увагу кінцевого споживача на українському виробникові, а й реально допоможе фінансово нашому покупцеві, що на сьогодні є дуже потрібним".

Кешбек надаватиметься у разі купівлі товарів українського виробництва, окрім підакцизних в т.ч. ліків. Стартовала програма з 02.09.2024 року.

Щоб отримати кешбек, потрібно:

Оформити віртуальну карту в своєму банківському мобільному застосунку чи фізичну – в банку.

Надати дозвіл на передачу даних про транзакцію при купівлі товару, обравши в додатку "ДІЯ" послугу "Національний кешбек".

"Дуже хороша державна програма, яка з одного боку допоможе популяризувати українську продукцію та виробників, а з іншого боку підтримує споживачів. Молочна компанія "Волошкове поле" вважає такі ініціативи дуже корисними, тому ми одразу приєдналися до програми національного кешбеку. Підтримка національних виробників завжди буде мати позитивний ефект для держави, адже ці кошти будуть залишатись всередині країни. Також хочу нагадати, що кожен споживач, який купує продукцію "Волошкове поле" у найближчі місяці може не тільки отримати кешбек, а й взяти участь у благодійному зборі від нашої молочної компанії на закупівлю засобів РЕБ для українських захисників", — зауважив Андрій Табалов.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове Поле" є Олександр та Андрій Табалови.