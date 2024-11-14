Должно быть военное принуждение РФ, – советник главы ОП о возможных переговорах

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина и Израиль находятся "по одну сторону баррикад"

Дипломатические решения об окончании войны на фоне все еще продолжающейся агрессии будут лишь стимулировать дальнейшую агрессию. Простые дипломатические решения в этой ситуации не могут сработать, поэтому закончить войну может "только принуждение агрессора".

Об этом на пятом Киевском еврейском форуме ( Kyiv Jewish Forum ) заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если Российская Федерация осознает, что у нее нет никакого шанса продвигаться куда-то, доминировать в Восточной Европе, доминировать в Украине, создать регион влияния под названием "Советский Союз" на землях новых стран, возникших после распада Советского Союза, тогда вы остановите агрессию. Но это возможно не дипломатично, просто так сесть за стол переговоров и о чем-то говорить. Нет, это только через элемент принуждения. Должно быть военное принуждение", — подчеркнул Подоляк.

Выступая на Киевском еврейском форуме, советник главы ОП выразил пожелание, чтобы Израиль занял более проукраинскую позицию, в том числе в коммуникации с будущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом.

"Потому что Израиль имеет влияние. Подчеркиваю, что Израиль имеет влияние, в том числе будет иметь неограниченные влияния на новую администрацию Соединенных Штатов. И мне хотелось бы, чтобы Израиль воспользовался этим, чтобы мы не толеровать Российскую Федерацию", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина и Израиль находятся "по одну сторону баррикад" и не могут друг без друга выиграть войны. Ведь на самом деле против Украины и Израиля воюют не отдельные страны, а альянс, который будет только набирать обороты, "если его сегодня не подавить".

"Против этого "черного" нужно работать совместно, независимо от ситуативных выгод от сотрудничества с "черным", то есть с той же Российской Федерацией", – отметил советник главы ОП в дискуссии с послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским.

Подоляк выразил убеждение, что у Украины и США будут хорошие рабочие отношения на уровне президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. "И я все же считаю, что Израиль должна быть и сегодня, и завтра, и послезавтра очень близким партнером Украины в разных смыслах этого слова", — добавил он.

Организаторами нынешнего, уже пятого, Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post . Темами форума стало противодействие современной оси зла, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также противодействие антисемитизму во всем мире.

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