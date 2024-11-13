Ложкин на открытии KJF-2024 напомнил, как при Трампе Украина "начала активнее получать военную поддержку"

Основная цель KJF-2024 – отметить важность трехсторонних отношений между США, Украиной и Израилем в прекращении двух наиболее масштабных войн современности

Президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин открыл Пятый Киевский еврейский форум ( Kyiv Jewish Forum ), который в этом году проходит сразу после выборов в США и во многом посвящен обсуждению того, как результаты этих выборов повлияют на Украину, Израиль и мировое еврейство.

В своем вступительном слове Ложкин подчеркнул, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.

"Во время предыдущего срока Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии", — напомнил Президент Еврейской конфедерации Украины.

Ложкин подчеркнул, что искренне верит, что США сохранят двухпартийное и двухпалатное единство в поддержке Украины и Израиля в их борьбе за независимость и мир.

"Для Израиля президент Трамп сделал больше, чем кто-либо другой за последние годы. Исторические Авраамовы соглашения принесли мир на Ближний Восток, максимально приблизив его к постоянному примирению Израиля и арабского мира. Атака ХАМАС 7 октября 2023 года перечеркнула все это. Но теперь надежда на мир возродилась", — сказал он.

Нынешний Kyiv Jewish Forum проходит в формате онлайн с главной площадкой в ​​Вашингтоне. Соорганизатором мероприятия является ведущее медиа Израиля The Jerusalem Post .

Основная цель KJF-2024 – подчеркнуть важность трехсторонних отношений между США, Украиной и Израилем в прекращении двух наиболее масштабных войн современности.

Спикеры и гости форума попытаются найти ответы на вопрос, как противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея. Они также будут искать ответы, как устранить угрозу роста антисемитизма по всему миру и как сохранить единство еврейской диаспоры.