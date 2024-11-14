Має бути воєнний примус РФ, – радник голови ОП про можливі переговори

Михайло Подоляк наголосив, що Україна та Ізраїль перебувають "по один бік барикад"

Дипломатичні рішення щодо закінчення війни на фоні агресії, яка все ще триває, будуть лише стимулювати подальшу агресію. Простих дипломатичних рішень у цій ситуації не може існувати, відтак закінчити війну може "тільки примус агресора".

Про це на п’ятому Київському єврейському форумі ( Kyiv Jewish Forum ) заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Якщо Російська Федерація усвідомить, що в неї немає жодного шансу просуватись кудись, домінувати у Східній Європі, домінувати в Україні, створити регіон впливу під назвою "Радянський Союз" на землях нових країн, які виникли після розпаду Радянського Союзу, то тоді ви зупините агресію. Але це можливо не дипломатично, просто так сісти за стіл переговорів і про щось говорити. Ні, це тільки через елементи примусу. Має бути воєнний примус", — наголосив Подоляк.

Виступаючи на Київському єврейському форумі, радник голови ОП висловив побажання того, щоб Ізраїль зайняв більш проукраїнську позицію, в тому числі у комунікації з майбутньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом.

"Тому що Ізраїль має впливи. Підкреслюю, Ізраїль має впливи, в тому числі буде мати необмежені впливи на нову адміністрацію Сполучених Штатів. І мені хотілось, щоб Ізраїль скористався цим, щоб не толерувати Російську Федерацію", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україна та Ізраїль перебувають "по один бік барикад" і не можуть один без одного виграти війни. Адже насправді проти України та Ізраїлю воюють не окремі країни, а альянс, який тільки набиратиме обертів, "якщо його сьогодні не придушити".

"Проти цього "чорного" треба працювати спільно, незалежно від ситуативних зисків від співпраці з "чорним", тобто з тією ж Російською Федерацією", — зазначив радник голови ОП у дискусії з послом Держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським.

Подоляк висловив переконання, що Україна та США матимуть гарні робочі стосунки на рівні президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. "І я все ж таки вважаю, що Ізраїль мати має бути і сьогодні, і завтра, і післязавтра дуже близьким партнером України в різних сенсах цього слова", — додав він.

Організаторами цьогорічного, вже п’ятого, Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post . Темами форуму стала протидія сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також протидія антисемітизму в усьому світі.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV , Oboz.ua , РБК-Україна , Telegraf.ua , Інтер .