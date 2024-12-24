Новогодний стол-2025 подорожал ощутимо: сколько заплатят украинцы

Блюда на Новый год влетят в копеечку украинцам

Традиционный новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется в 3594 гривны. По сравнению с прошлым годом, стоимость праздничного меню выросла на 24,8%.

Об этом сообщил директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, опираясь на данные мониторинга цен в ведущих супермаркетах Украины по состоянию на середину декабря 2024 года.

Салат "Оливье" (3 кг) обойдется в 384 гривны (+17,7%). Самой дорогой составляющей остается колбаса — 160 грн за полкило. Существенно подорожал картофель (+70%) и морковь (+98,7%).

"Селедка под шубой" (1,57 кг) будет стоить 168 гривен, что на 21,9% больше, чем в прошлом. Мясная нарезка (2,85 кг) обойдется в 1029 гривен (+13,4%). Куриное филе остается самым доступным – 174 грн за килограмм.

Овощная тарелка подорожала на 32% — до 496 гривен. Фрукты на праздничном столе будут стоить 254 гривны (+49%). За деликатесы придется доплатить: красная икра (100 г) – 420 грн, красная рыба (180 г) – 319 грн.

Алкогольные напитки также выросли в цене: бутылка шампанского – 209 грн (+17%), бренди – 263 грн (+25%). Безалкогольные напитки подорожали на 7,3%.

По данным Института, рост цен вызван неблагоприятными погодными условиями летом 2024 года, сокращением производства, увеличением тарифов на электроэнергию и введением военного сбора.

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