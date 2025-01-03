Какие доходы не влияют на получение субсидии

Сума дохода у каждой семьи разная

В январе будет продолжаться назначение субсидий на отопительный период – он истекает 30 апреля. На сумму субсидии влияют доходы семьи.

Однако часть доходов туда не учитывается, что может существенно повлиять на общий доход семьи. Отметим, некоторые нюансы касаются только определенных категорий.

В общий доход семьи не включаются:

сумма уплаченных и полученных алиментов

дотации за выращивание скота

оплата членов комиссий на выборах

деньги от благотворителей

помощь на погребение

помощь приемным семьям, многодетным семьям, опекунам из местного бюджета

единовременная помощь и компенсация

стоимость путевок, средств реабилитации и т.п.

выплаты на возмещение вреда здоровью

"Упаковка малыша"

доходы от депозитов

деньги от бюджетов разных уровней на приобретение жилья

средства от продажи недвижимости, если она была единственным жильем и новое было приобретено в течение 6 месяцев

помощь малоимущим

денежное довольствие и выплаты лиц, принимавших или участвующих в обороне Украины (военные, правоохранители, нацгвардейцы, СБУ, пограничники и т.п.)

социальная помощь, назначаемая на основе совокупного дохода

сумма жилищной субсидии и пособия на приобретение твердого топлива

деньги "Зимняя поддержка"

деньги национального кэшбека.

Особые условия учета дохода:

Выплаты ВПЛ, однако если в составе семьи есть неработающий трудоспособный совершеннолетний человек — денежную помощь учтут. Доходы родителей не учитываются для студента, который живет отдельно и получает субсидию самостоятельно. Для супругов, где оба старше 60 лет и живут в сельской местности отдельно, для одного из них не учитываются доходы другого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 29 января заработает субсидия для ВПЛ на аренду. Ее можно получать одновременно с субсидией на ЖКУ.