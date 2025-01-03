Какие доходы не влияют на получение субсидии
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Сума дохода у каждой семьи разная
В январе будет продолжаться назначение субсидий на отопительный период – он истекает 30 апреля. На сумму субсидии влияют доходы семьи.
Однако часть доходов туда не учитывается, что может существенно повлиять на общий доход семьи. Отметим, некоторые нюансы касаются только определенных категорий.
В общий доход семьи не включаются:
- сумма уплаченных и полученных алиментов
- дотации за выращивание скота
- оплата членов комиссий на выборах
- деньги от благотворителей
- помощь на погребение
- помощь приемным семьям, многодетным семьям, опекунам из местного бюджета
- единовременная помощь и компенсация
- стоимость путевок, средств реабилитации и т.п.
- выплаты на возмещение вреда здоровью
- "Упаковка малыша"
- доходы от депозитов
- деньги от бюджетов разных уровней на приобретение жилья
- средства от продажи недвижимости, если она была единственным жильем и новое было приобретено в течение 6 месяцев
- помощь малоимущим
- денежное довольствие и выплаты лиц, принимавших или участвующих в обороне Украины (военные, правоохранители, нацгвардейцы, СБУ, пограничники и т.п.)
- социальная помощь, назначаемая на основе совокупного дохода
- сумма жилищной субсидии и пособия на приобретение твердого топлива
- деньги "Зимняя поддержка"
- деньги национального кэшбека.
Особые условия учета дохода:
- Выплаты ВПЛ, однако если в составе семьи есть неработающий трудоспособный совершеннолетний человек — денежную помощь учтут.
- Доходы родителей не учитываются для студента, который живет отдельно и получает субсидию самостоятельно.
- Для супругов, где оба старше 60 лет и живут в сельской местности отдельно, для одного из них не учитываются доходы другого.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 29 января заработает субсидия для ВПЛ на аренду. Ее можно получать одновременно с субсидией на ЖКУ.