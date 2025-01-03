Укр

Какие доходы не влияют на получение субсидии

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Нацкешбек" не влияет на субсидию Новость обновлена 03 января 2025, 10:11
"Нацкешбек" не влияет на субсидию. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сума дохода у каждой семьи разная

В январе будет продолжаться назначение субсидий на отопительный период – он истекает 30 апреля. На сумму субсидии влияют доходы семьи.

Однако часть доходов туда не учитывается, что может существенно повлиять на общий доход семьи. Отметим, некоторые нюансы касаются только определенных категорий.

В общий доход семьи не включаются:

  • сумма уплаченных и полученных алиментов
  • дотации за выращивание скота
  • оплата членов комиссий на выборах
  • деньги от благотворителей
  • помощь на погребение
  • помощь приемным семьям, многодетным семьям, опекунам из местного бюджета
  • единовременная помощь и компенсация
  • стоимость путевок, средств реабилитации и т.п.
  • выплаты на возмещение вреда здоровью
  • "Упаковка малыша"
  • доходы от депозитов
  • деньги от бюджетов разных уровней на приобретение жилья
  • средства от продажи недвижимости, если она была единственным жильем и новое было приобретено в течение 6 месяцев
  • помощь малоимущим
  • денежное довольствие и выплаты лиц, принимавших или участвующих в обороне Украины (военные, правоохранители, нацгвардейцы, СБУ, пограничники и т.п.)
  • социальная помощь, назначаемая на основе совокупного дохода
  • сумма жилищной субсидии и пособия на приобретение твердого топлива
  • деньги "Зимняя поддержка"
  • деньги национального кэшбека.

Особые условия учета дохода:

  1. Выплаты ВПЛ, однако если в составе семьи есть неработающий трудоспособный совершеннолетний человек — денежную помощь учтут.
  2. Доходы родителей не учитываются для студента, который живет отдельно и получает субсидию самостоятельно.
  3. Для супругов, где оба старше 60 лет и живут в сельской местности отдельно, для одного из них не учитываются доходы другого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 29 января заработает субсидия для ВПЛ на аренду. Ее можно получать одновременно с субсидией на ЖКУ.

Теги:
#Субсидии