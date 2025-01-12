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Рыбам — радость, Львам — внезапные проблемы: гороскоп Таро на 13 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 13 января
Гороскоп Таро, чего ждать 13 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не забывайте, что даже в самый напряженный день можно найти ресурс для новых открытий

В понедельник некоторые знаки получат возможность раскрыть свои таланты и продвинуться вперед, другие — предупреждение о возможных сложностях, требующих терпения и внимательности. День подходит для самоанализа, осознанных решений и заботы о своем внутреннем равновесии.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 13 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Телец — перевернутая Королева жезлов

В этот день Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Близнецы — перевернутый Шут

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Рак — Звезда

Как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Лев — Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Дева — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Весы — Девятка жезлов

Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.

Скорпион — Паж пентаклей

Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Стрелец — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Козерог — Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Водолей — Семерка жезлов

На карте нарисован юноша, который отважно выступает с жезлом против шести других жезлов. Может показаться, что битва неравна, но наш боец уверен в себе и занимает более выгодную позицию, а значит может достичь успеха. Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.

Рыбы — Шестерка кубков

Еще одно название этой карты, — Владыка наслаждений, — и она обещает вам радость, гармонию, веселье и домашний уют.

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