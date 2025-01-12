Рыбам — радость, Львам — внезапные проблемы: гороскоп Таро на 13 января 2025 года
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Не забывайте, что даже в самый напряженный день можно найти ресурс для новых открытий
В понедельник некоторые знаки получат возможность раскрыть свои таланты и продвинуться вперед, другие — предупреждение о возможных сложностях, требующих терпения и внимательности. День подходит для самоанализа, осознанных решений и заботы о своем внутреннем равновесии.
Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 13 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.
Овен — перевернутый Туз жезлов
В этом положении карта предупреждает, что возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.
Телец — перевернутая Королева жезлов
В этот день Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.
Близнецы — перевернутый Шут
В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.
Рак — Звезда
Как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.
Лев — Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Дева — Рыцарь жезлов
Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.
Весы — Девятка жезлов
Второе название карты — "Владыка великой силы". Это карта-предупреждение, что Вы можете столкнуться с какой-то старой проблемой, но сила будет на Вашей стороне, и Вы справитесь.
Скорпион — Паж пентаклей
Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.
Стрелец — перевернутая Восьмерка мечей
Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.
Козерог — Маг
Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.
Водолей — Семерка жезлов
На карте нарисован юноша, который отважно выступает с жезлом против шести других жезлов. Может показаться, что битва неравна, но наш боец уверен в себе и занимает более выгодную позицию, а значит может достичь успеха. Прежде всего эта карта мужества и конфронтации. Она говорит о том, что в какой-то из сфер жизни Вас ждет борьба, непростая ситуация, но, если Вы проявите смелость и решительность, все уладится к лучшему.
Рыбы — Шестерка кубков
Еще одно название этой карты, — Владыка наслаждений, — и она обещает вам радость, гармонию, веселье и домашний уют.