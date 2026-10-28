Ущерб на сотни тысяч, но с топовым iPhone: театр в Сумах удивил закупкой во время войны

Решение о покупке вскоре прокомментировал руководитель театра Дмитрий Некрасов

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Сумской национальный академический театр имени Щепкина купил iPhone 17 Pro Max за 80 798 гривен, несмотря на финансовые убытки. За первое полугодие 2026 года предприятие зафиксировало отрицательный финансовый результат в размере 204 тысяч гривен. О покупке стало известно из договора, опубликованного на Prozorro.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Яблочный" тыл: как госпредприятия покупают премиальные iPhone во время войны".

По соглашению от 1 октября 2026 года театр заказал Apple iPhone 17 Pro Max с объемом памяти 512 ГБ и фирменный прозрачный чехол. Поставщиком стало ООО "Комел", известное под брендом Brain. Закупку провели без электронной системы: учреждение заключило с компанией прямой договор.

Цена смартфона вызывает вопросы. По предоставленным данным, такую же модель можно найти в рознице примерно на 10 тысяч гривен дешевле. В итоге театр заплатил за устройство почти 81 тысячу гривен.

Театр в Сумах заказал топовый iPhone 17 Pro Max за 80 798 гривен

Зачем театру понадобился дорогой смартфон

Решение о покупке прокомментировал руководитель театра Дмитрий Некрасов. Он объяснил, что телефон нужен для производственных задач информационно-коммуникационного отдела.

Некрасов также пояснил, что покупку оплатили из собственных средств предприятия, полученных от хозяйственной деятельности.

При этом, по данным YouControl, за январь – июнь 2026 года театр получил убыток в размере 204 тысяч гривен. Это привлекло дополнительное внимание к расходам учреждения.

Театр объяснил, что смартфон нужен для работы. Однако целесообразность покупки именно такой дорогой модели на фоне финансовых убытков остается под вопросом.

Как сообщал "Телеграф", Львовский областной институт последипломного педагогического образования (ЛОИППО) купил для своих нужд Apple iPhone 16 Pro Max с памятью 512 ГБ за 74 000 гривен о закупке во Львове. Это сопоставимый пример: в Сумах театр тоже приобрел модель Pro Max, но более позднего поколения. По данным сервиса сравнения цен Hotline, на тот момент купленный ЛОИППО iPhone продавался в интернет-магазинах за 55 896–73 099 гривен. Эти данные позволяют оценить цену, но не доказывают переплату за покупку в Сумах.