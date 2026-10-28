Положили 100 тысяч в банк и потеряли деньги: что произошло с гривневыми депозитами

Рост американской валюты бьет по доходах украинцев

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К 28 октября 2026 года официальный курс доллара достиг 45,6008 грн – на 8,4% выше, чем год назад. Для клиентов, открывших годовые гривневые депозиты в двух крупнейших государственных банках, это обернулось потерями в долларовом эквиваленте: проценты после уплаты налогов и комиссии за снятие наличных не компенсировали девальвацию.

Для сравнения взяты программы "Мій депозит" в "Ощадбанке" и "Стандарт" в "ПриватБанке", по которым с процентного дохода удерживают налоги, сообщает "Телеграф". Подробнее читайте в материале: "Почему банки не доплачивают украинским вкладчикам и как людям больше заработать".

Насколько подорожал доллар за время вклада

С января 2026 года официальный курс вырос с 42,3532 до 45,6008 грн/$ – на 7,7%. По сравнению с началом полномасштабной войны гривна подешевела в 1,6 раза: 24 февраля 2022 года официальный курс составлял 29,2549 грн/$.

Для годового депозита важнее изменение курса за весь срок вклада. С 28 октября 2025 года доллар подорожал на 8,4%. Именно с этим показателем нужно сравнивать доход вкладчика, который оценивает свои сбережения в американской валюте.

В гривне хранятся 67% всех денег на счетах. На "Ощадбанк" и "ПриватБанк" приходится 53,4% вкладов населения, поэтому условия этих двух банков показывают, с каким результатом столкнулась значительная часть вкладчиков.

Сколько осталось от процентов после налогов и комиссии

Если год назад положить 100 тысяч гривен в "Ощадбанк" по программе "Мій депозит" под 11,5% годовых, после уплаты налогов доход составит около 8,9 тысячи гривен. С процентов удерживают 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – всего 23%.

В "ПриватБанке" вклад "Стандарт" под 10% годовых приносит после этих удержаний 7,7%, то есть 7,7 тысячи гривен на вложенные 100 тысяч. Вместе с суммой вклада на карточный счет поступит 108,9 тысячи гривен в первом случае и 107,7 тысячи – во втором.

Это суммы на счету, а не наличные. При снятии денег появятся дополнительные расходы: средняя комиссия составляет 1% от суммы. В частности, "ПриватБанк" берет 1% за выдачу собственных средств через свои банкоматы и пункты выдачи наличных. Столько же удерживают при снятии через другие украинские банки.

С учетом налогов и такой комиссии доходность в этих примерах снижается примерно до 6,7–7,9% годовых. Это меньше, чем годовой рост курса доллара на 8,4%: сумма в гривне увеличилась, но в валютном выражении стала меньше.

Сколько долларов можно получить после закрытия депозита

На 108,9 тысячи гривен, полученные после годового вклада в "Ощадбанке", по официальному курсу 45,6008 грн/$ можно купить около 2,38 тысячи долларов. Если взять средний карточный курс 45,96 грн/$, получится примерно 2,37 тысячи долларов. Это меньше 2,4 тысячи долларов – суммы, с которой сравнивают первоначальный вклад в 100 тысяч гривен.

Долларовые депозиты по тем же программам принесли бы гораздо меньший процентный доход, но сохранили бы первоначальную сумму в валюте. Номинальная ставка в "Ощадбанке" составляет 0,3% годовых, в "ПриватБанке" – 0,01%. После удержания 23% налогов остается около 0,23% и 0,008% соответственно.

С вклада в 2,4 тысячи долларов это около 5,5 доллара дохода в "Ощадбанке" и 0,2 доллара – в "ПриватБанке". Если бы вкладчик получил депозит обратно в американской валюте, у него осталось бы 2,4 тысячи долларов – без потерь из-за изменения курса гривны.

Как сообщал "Телеграф", украинка нашла банкноту номиналом 50 гривен с редким номером. Пользователи по-разному оценили её стоимость. Одни назвали сумму 7–8 тысяч гривен, другие посчитали, что из-за состояния банкноты за неё могут предложить около тысячи.