Рибам – радість, Левам – раптові проблеми: гороскоп Таро на 13 січня 2025 року

Не забувайте, що навіть у найнапруженіший день можна знайти ресурс для нових відкриттів

У понеділок деякі знаки отримають можливість розкрити свої таланти та просунутися вперед, інші — попередження про можливі складнощі, які потребують терпіння та уважності. День підходить для самоаналізу, усвідомлених рішень та турботи про свою внутрішню рівновагу.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 13 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта попереджає, що можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Тілець — перевернута Королева жезлів

Цього дня Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть виявитися ревнощі та марнославство. Бережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Близнюки — перевернутий Блазень

У цьому положенні карта говорить про людину, яка схопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси й не може закінчити нічого розпочатого. Ви можете бути схильні до імпульсних і необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Рак — Зірка

Як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не куштували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід зі складної ситуації.

Лев — П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Діва — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на скорий переїзд.

Терези — Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Скорпіон — Паж пентаклів

Ви матимете сили і бажання вчитися нового, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Стрілець – перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Козоріг — Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити стан шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Водолій — Сімка жезлів

На карті намальований юнак, який сміливо виступає із жезлом проти шести інших жезлів. Може здатися, що битва нерівна, але наш боєць впевнений у собі й займає вигіднішу позицію, а значить може досягти успіху. Насамперед ця карта мужності та конфронтації. Вона говорить про те, що в якійсь зі сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Риби — Шістка кубків

Ще одна назва цієї карти — Владика насолод, — і вона обіцяє вам радість, гармонію, веселощі та домашній затишок.