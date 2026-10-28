Без "зимней" 1000 гривен: какую помощь сейчас могут получить украинцы

Поддержка перед зимой предусмотрена для отдельных категорий граждан, ОСМД и предпринимателей на зиму 2026–2027

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На отопительный сезон 2026–2027 годов украинцам пока не обещали общую выплату в 1000 грн, как в прошлом году. Однако сейчас действуют целевые программы, в рамках которых можно получить помощь на отопление, деньги на энергетическое оборудование и даже на книги. Они предназначены не для всех.

19 400 гривен на отопление для уязвимых семей

Уязвимые категории населения на прифронтовых территориях могут получить единовременную помощь – 19 400 гривен на домохозяйство. Выплаты предназначены получателям жилищной субсидии, одиноким нетрудоспособным пенсионерам, одиноким матерям и отцам, получающим соответствующую помощь, а также получателям помощи при рождении ребенка.

В перечень также вошли многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи с детьми с инвалидностью, семьи внутренне перемещенных лиц, детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи патронатных воспитателей. За помощью можно обратиться в Пенсионный фонд, ЦНАПы или исполнительные органы местных советов. В громадах с военными администрациями заявления будут принимать и там.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что деньги уже поступают получателям.

"Средства привлечены от международных партнеров на Гуманитарный счет. Они уже поступают людям", – сказал Денис Улютин. Подать заявку можно до 30 октября 2026 года.

Деньги на автономное электроснабжение и более дешевое электроотопление

По программе "СвітлоДІМ" ОСМД, управляющие многоквартирными домами и жилищные кооперативы могут получить от 100 до 300 тыс. грн на оборудование для автономного электроснабжения. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов. Программа действует в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

Деньги можно потратить на генераторы, инверторы, системы управления высоковольтными батареями, аккумуляторы и солнечные панели. Оборудование должно обеспечивать работу водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения.

Предприниматели могут получить кредит под 0% на энергетическое оборудование – на условиях программы. Подать заявку на него могут ФЛП и юридические лица (микро-, малые и средние предприятия (ММСП)), соответствующие критериям государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Сумма кредита до 10 млн грн на срок до 3 лет. Потратить средства можно исключительно на генерирующие установки (газотурбинные, газопоршневые, биогазовые, дизельные, бензиновые и газовые генераторы).

Почти тысяча гривен на книги

Украинцы, которым исполнилось 18 лет, могут оформить единовременную помощь по программе "єКнига". В 2026 году ее размер составляет 998,40 грн. Подать заявку на выплату можно в течение года после достижения совершеннолетия.

Чтобы оформить помощь, нужно открыть в банке специальную "Дія.Картку", зайти в приложение "Дія", выбрать в разделе "Сервисы" услугу "єКнига", указать карту и отправить заявку.

В течение трех месяцев после зачисления деньги можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги. Снимать наличные или оплачивать другие покупки нельзя.

Где искать все программы поддержки

Правительство также запустило сайт "єОпора", где можно узнать об актуальных программах поддержки, и следует внимательно читать условия каждой из них. В частности, на сайте есть программа по подключению стабильного интернета xPON, но государство предоставляет исключительно информационную поддержку и не компенсирует стоимость подключений.

На сайте можно персонализировано искать программы в соответствии с потребностями, учитывая не только необходимую помощь, но и личность и местоположение.

На сайте "єОпора" можно искать программы поддержки по потребностям и региону

Как сообщал "Телеграф", в киевском ЖК город и гранты покрыли около 70% стоимости работ, которые повысили автономность дома. Такое удовольствие стоит немало. Например, комплект автономного питания для грузового лифта стоит 351 325 грн. Он рассчитан на длительную работу во время отключений.