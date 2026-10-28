"Яблочный" тыл: как госпредприятия покупают премиальные iPhone во время войны

Как можно было бы сэкономить на закупках супердорогих девайсов

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Украинским театрам, коммунальным предприятиям и госбанкам, похоже, не требуются ремонты или экономия бюджета. Им подавай последние премиальные iPhone. Бесспорно, люксовой связи хочется всем, но почему это должно происходить за счет налогоплательщиков?

Как можно оправдать ситуацию, когда убыточный коммунальный театр в прифронтовых Сумах покупает на тендере один мобильный телефон более чем за 82 тысячи гривен? Или когда КП, которое по уши в долгах, выкладывают за розничные флагманские смартфоны Apple десятки тысяч бюджетных гривен?

Абсурднее всего в ситуации, когда упомянутые учреждения тратят сумасшедшие средства на "яблочную технику", это то, что государство на самом деле имеет все возможности самостоятельно "обрубать" даже подобные их чрезмерные аппетиты. Причем втрое дешевле рыночной стоимости.

"Телеграф" разбирался, кто в последнее время не стеснялся покупать роскошь на бюджетные средства и можно ли было на этих закупках наоборот сэкономить.

Потребность против роскоши

Сегодня, как известно, финансовая система Украины публично декларирует режим максимальной затягивания поясов. Государственный бюджет перекроен под нужды обороны, а от каждого бюджетного учреждения, мэрии или коммунального предприятия требуют жесткой экономии каждой копейки налогоплательщиков. Однако анализ публичных закупок средств связи свидетельствует, что эти правила игры почему-то касаются не всех.

Понятно, что сама по себе потребность государственного сектора в мобильных телефонах вполне естественна и обоснованна. Современной больнице, КП или органу местного самоуправления вполне нормально иметь корпоративные мобилки. Поэтому, наверное, и не стоит удивляться затратам на этот сегмент в общеукраинском масштабе.

Так, согласно официальным данным аналитического модуля Prozorro, только в течение 2026 года государственные и коммунальные заказчики объявили 1,14 тысячи лотов на приобретение мобильных телефонов. Общая ожидаемая стоимость этих соглашений за неполный год уже достигла 102,6 миллиона гривен.

1,14 тыс. лотов на покупку мобильных телефонов. Данные аналитического модуля Prozorro

Однако аномалии начинаются тогда, когда в технических спецификациях этих тендеров вместо обычных рабочих "лошадок" появляются супердорогие флагманы последних поколений, стоимость которых шокирует.

Искусство требует iPhone?

Самым свежим и одновременно гротескным примером того, как выглядит премиум-закупка во время войны, стал недавний контракт Сумского национального академического театра имени Щепкина. Вместо того чтобы вкладывать средства в обновление залов или поддержку актеров, заведению срочно понадобился мобильный телефон за 80 798 гривен.

Согласно соглашению, заключенному 1 октября 2026 года, театралы приобрели не просто средство связи, а топовый Apple iPhone 17 Pro Max на 512 GB (который в магазинах, кстати, можно найти тысяч на 10 дешевле упомянутой цены) в комплекте с фирменным прозрачным чехлом, чтобы защитить дорогую покупку. Аппарат заказали у ООО "Комел" (известное на рынке под брендом Brain), проведя закупку без использования электронной системы, то есть через прямой договор.

Театр в Сумах заказал топовый Apple iPhone 17 Pro Max за 80 798 гривен

При этом, если верить данным YouControl, финансовая ситуация в самом театре находится не в лучшем состоянии – за первое полугодие 2026 года он фиксирует ущерб на уровне 204 тыс. грн.

Объяснять такой "культурный шик" пришлось руководителю театра Дмитрию Некрасову. Смартфон приобрели для производственных нужд информационно-коммуникационного отдела. По его словам, покупку профинансировали на собственные средства предприятия, полученные от хозяйственной деятельности. Впрочем, логика, по которой заработанные театром деньги направили на ультрадорогую розничную роскошь вместо компенсации долгов, так и осталась за кулисами.

Троллейбусы класса "Pro Max" и другие премиум-аппетиты местных коммунальщиков

Если покупку дорогого смартфона для театра руководство пыталось оправдать потребностями "красивого кадра", то закупки других коммунальных контор окончательно сбивают с толку. Так, премиальной "яблочной" связью решили обеспечить работников (вернее, вероятно, одного работника) городского электротранспорта в Ровно.

Речь о контракте КП "Ровноэлектроавтотранс" Ровенского городского совета (руководитель Валентин Ткачук), заключенном 24 июля 2026 года. Троллейбусное депо решило купить мобильный телефон Apple iPhone 17 Pro Max на 256 GB в цвете Blue.

За люксовый гаджет это коммунальное предприятие, которое, по данным YouControl, в первом полугодии текущего года имеет убытки на уровне 13,6 млн грн, выложило 65 700 гривен (без НДС). Закупку традиционно провели без использования электронной системы, избегнув конкурентного аукциона. Поставщиком гаджета указано физическое лицо, этакая Рак Ольга Александровна. Прямо интересно, какой эксклюзивный контракт у нее есть с Apple, что она готова поставлять подобную технику на тендерах…

Зачем предприятию, обслуживающему городские троллейбусы, понадобился топовый телефон по цене нескольких десятков автомобильных шин, настоящая загадка. Возможно, также снимать "тик-токи" для увеличения пассажиропотока, а возможно, директор устал ходить с бюджетным "андроидом".

Впрочем, ровенские транспортники далеко не одиноки в своем желании прикоснуться к прекрасному. Подобные премиальные аппетиты демонстрирует и коммунальное телевидение на Черниговщине.

В частности, 28 июля 2026 года КП "Телекомпания "Прилуки" Прилукского городского совета (директор Ирина Павлютина) заключило договор на приобретение мобильного телефона 15-й серии. Это, конечно, не айфон 17, а лишь 15-я модель, но в своей топовой модификации 2 Apple iPhone 5 обошлась местному коммунальному медиа в 38 100 гривен (без НДС).

Банкиры "на стиле": закупки "яблочных" флагманов

Но самым большим любителем айфонов за последние месяцы оказался государственный ПриватБанк. Среди нынешних соглашений на Prozorro можно найти крупные контракты этого государственного финансового гиганта, суммы которых заставляют вообще забыть о провинциальных коммунальных конторах. Финансовое учреждение покупает девайсы не поштучно, а сразу сериями.

Так, 9 апреля 2026 года государственный банк заключил контракт на приобретение четырех мобильных телефонов iPhone 17 256 GB в черном цвете (Black Model A3520). Общая стоимость этой закупки составила 177 600 гривен с НДС, то есть один свежий девайс обошелся банку в 44 400 гривен. Договор подписали без использования электронной системы по упрощенной процедуре военного положения из-за якобы насущной необходимости, а поставщиком премиальной техники стало ООО "АЙ ОН".

Однако настоящий масштаб открывается в другом соглашении банка от 26 мая 2026 года на общую сумму 3 130 890 гривен с НДС. Формально контракт был проведен по классификатору компьютерного оборудования. Однако если заглянуть в спецификацию договора, банк оптом приобрел сразу 70 штук смартфонов iPhone 17 в черном цвете на 256 GB, а также 70 штук фирменных адаптеров питания Apple мощностью 20W.

Банк закупил сразу 70 штук iPhone 17 и адаптеров к ним на 3 130 890 гривен

Поставщиком этой гигантской партии выступило ООО "АЙТИ ПЛАНЕТГРУП". Соглашение заключили напрямую, как отчет о договоре без использования электронной системы, а основанием снова указали "насущную потребность". Зачем финансовому учреждению во время войны понадобилось такое количество новейших американских флагманов без конкурентных торгов — неизвестно. Заказчик традиционно ограничился сухими отчетными формулировками в обосновании.

Миллионный конфискат "за бесценок" для перекупщиков

Хотя мотивы и обоснованность закупки премиальной техники Apple государственными и коммунальными учреждениями вызывают немало вопросов, не меньшее удивление вызывает и то, как государство распоряжается своими возможностями в этом вопросе. На самом деле, подобные запросы государственный сектор мог бы обеспечивать самостоятельно, если бы в стране была налажена эффективная система менеджмента арестованного имущества.

В распоряжении государства благодаря работе таможенников и правоохранительных органов чуть ли не еженедельно оказываются сотни и тысячи единиц конфискованной премиум-техники. Официальные данные платформы Prozorro. Продажи свидетельствуют, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) регулярно выставляет такие "яблочные" лоты на торги.

Однако вместо реальной экономии и передачи (ну или продажи) гаджетов госструктурам все реализуется по довольно специфической схеме. Ведомство объединяет гигантские партии изъятых устройств в один огромный неделимый оптовый лот, который с молотка массово уходит коммерческим перекупщикам с существенным дисконтом.

Яркий пример – идущие прямо сейчас масштабные торги. На этот аукцион была выставлена крупная партия контрабанды, задержанная на Львовской таможне. В один лот упаковано 819 единиц совершенно новой техники Apple в заводских упаковках.

Спецификация этого задержанного груза способна закрыть потребности в связи для десятков ведомств. В перечне зафиксирован ровно 501 новый смартфон:

447 единиц новой линейки iPhone 17 (в том числе 100 устройств iPhone 17 Pro в цвете Deep Blue, 140 штук в цвете Cosmic Orange и десятки флагманских версий Pro Max с памятью до 1 терабайта);

(в том числе 100 устройств iPhone 17 Pro в цвете Deep Blue, 140 штук в цвете Cosmic Orange и десятки флагманских версий Pro Max с памятью до 1 терабайта); 22 штуки iPhone 16 Pro Max (в цвете Desert Titanium);

(в цвете Desert Titanium); 32 единицы iPhone 15 Plus.

Остальные лоты в количестве 318 единиц — это наушники AirPods и смарт-часы Apple Watch последних модификаций.

Стартовая цена всей этой гигантской партии на торгах была зафиксирована на отметке 11 469 147 гривен. Если распределить эту сумму пропорционально рыночным классам устройств, то новенький, упакованный iPhone 17 обходится на этих торгах примерно в 20 тысяч гривен.

Но вот что получается в результате: бизнес выкупает у государства премиум-флагманы, чаще всего с существенной скидкой, чтобы потом перепродать их на рынке. В то же время государственные и коммунальные органы берут чистые деньги налогоплательщиков, идут в те же розничные сети и покупают "айфоны" по полной коммерческой, а иногда даже по завышенной цене (как это, похоже, и произошло в случае с Сумским театром).

Сколько стоит iPhone для государства во время войны? Инфографика "Телеграфа"

Конечно, отдельные коммунальные учреждения, больницы или театры зажаты в жесткие процедурные рамки. Они юридически не вправе просто прийти на коммерческий аукцион и выкупить изъятый на таможне товар. Однако на высшем государственном уровне этот механизм экономии должен быб бы работать автоматически. Вместо того чтобы сливать дорогие гаджеты частным фирмам, их логично было бы снимать с ареста и передавать на баланс ведомств, у которых действительно есть острая производственная потребность в подобных средствах связи.

Ситуация с массовой покупкой "яблочных" флагманов ярко подсвечивает глубокий парадокс, заключающийся в отсутствии системного подхода и единого логического механизма координации и перераспределения ресурсов. В результате это приводит к банальной расточительности во времена, когда каждая бюджетная гривна должна работать на оборону страны.

Пока в стране официально декларируется режим максимальной экономии, тыловые чиновники и топ-менеджеры госструктур продолжают выбирать комфорт класса "Pro Max". И оправдания о "производственной потребности" или "создании качественного контента" выглядят откровенным цинизмом на фоне многомиллионных долгов самих же предприятий.

"Телеграф" намерен обратиться с журналистскими запросами ко всем упомянутым в тексте учреждениям – любителям "яблочной" техники. Мы также обратимся к органам контроля, чтобы узнать, будет ли дана надлежащая правовая оценка этим закупкам "без конкурса" во время военного положения. Не переключайтесь.