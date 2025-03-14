В Украине ищут студентов, которые любят проводить время на свежем воздухе: предлагают зарплату до 40 тысяч гривен

Работать можно с 16 лет

Зарабатывать на доставках, имея собственный транспорт, становится все более популярным способом получения стабильного дохода. В Луцке одна из самых больших платформ доставки открыла вакансию для курьеров, предлагая гибкий график и выплаты еженедельно.

Об этом сообщается в объявлении компании, размещенном на сайте по поиску работы. Вакансия предусматривает возможность работы на велосипеде, мотоцикле или автомобиле.

Курьеры Glovo могут зарабатывать до 40 000 гривен в месяц, выполняя заказы в удобное для себя время. Оплата производится ежедневно или еженедельно. Также компания предоставляет страхование при доставке.

Оформиться на работу могут даже студенты и пенсионеры. Работать разрешается с 16 лет – с согласия обоих родителей и при открытии ФОП. Для совершеннолетних оформление происходит по упрощенной процедуре.

Чтобы стать курьером, нужно пройти скорую онлайн-регистрацию по ссылке в вакансии. Если кандидат использует авто, ему необходимо иметь при себе паспорт, водительские права и техпаспорт. От мужчин военный билет или приписное не требуется.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве появилась вакансия на должность кассира в магазине goodwine. Зарплату при этом обещают в пределах 27-31 тысячи гривен.