Фонд Андрея Матюхи стал партнером проекта ORIGAMI for UKRAINE в Киеве

Инсталляцию разместили на фасаде Музея истории города Киева

В Киеве 9 апреля открыли художественную инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE – символическую композицию из 5000 птиц, сделанных из металлизированной бумаги. Она размещена на фасаде Музея истории города Киева. Проект не только привлекает внимание к теме поддержки Украины, но и помогает собрать средства на медицинское оборудование для городского центра восстановительного лечения.

Автор инсталляции — бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, известный по сотрудничеству с Hermès, Rolls-Royce, Cartier.

Проект, который объединяет искусство и благотворительность

Впервые инсталляция была представлена в Брюсселе, где собрали более 50 тысяч евро на помощь раненым украинским военным. В Киеве проект поддержали дипломатические миссии, городские власти, волонтёрские и культурные организации. В создании инсталляции участвовали и дети из Киевского Дворца молодёжи.

"Даже простая бумажная фигурка может быть символом единства. Именно поэтому Фонд Андрея Матюхи поддержал ORIGAMI for UKRAINE", — отметили в организации.

Андрей Валерьевич Матюха о роли культуры в поддержке общества

По мнению основателя фонда Андрея Валерьевича Матюхи, символические инициативы не менее важны, чем материальная помощь:

"Культура — это способ объединять людей. ORIGAMI for UKRAINE показывает, что поддержка может быть искренней, даже если она не денежная. Мы считаем важным участвовать в таких проектах".

Инсталляция будет находиться на фасаде музея в течение трёх месяцев и является частью долгосрочного партнёрства между Киевом и Брюсселем, которые с 2023 года реализуют совместные гуманитарные инициативы.

Фонд также помогает больницам и медицинским проектам

Ранее Фонд Андрея Матюхи помог больнице "Охматдет", передав современную хирургическую систему Thompson. Это оборудование позволяет врачам выполнять сложные операции с большей точностью, что особенно важно в детской хирургии.